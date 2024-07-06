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四艘中俄軍艦4、5日通過日本大隅海峽進入太平洋

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
通過大隅海峽四艘中俄軍艦之一的解放軍海軍銀川號導彈驅逐艦。圖為法國軍機去年追蹤到「銀川號」單獨在南太平洋海域航行。（取材自法國國防部）
通過大隅海峽四艘中俄軍艦之一的解放軍海軍銀川號導彈驅逐艦。圖為法國軍機去年追蹤到「銀川號」單獨在南太平洋海域航行。（取材自法國國防部）

日本共同社，日本防衛省統合幕僚監部五日發布消息稱，發現中國和俄羅斯的共4艘海軍艦艇從7月4日到5日，經鹿兒島縣近海的大隅海峽，朝著太平洋聯合航行。據防衛省稱，這是繼去年之後，第4次發現中俄艦艇在日本週邊聯合航行並公佈消息。

報導稱，4艘艦艇分別是中國的護衛艦和飛彈驅逐艦、俄羅斯的護衛艦和補給艦。防衛省表示「繼續關注中俄軍事動向，在警戒監視活動上做到萬無一失」。

而根據統合監部的新聞稿， 7月4日星期四下午4 點左右，日本海上自衛隊位於草崎群島（鹿兒島縣）西南部約40公里的區域內，發現一艘向東南行駛的俄羅斯海軍（Dubna Class）補給艦。當天下午6時00分左右，日本海上自衛隊報告稱，中國海軍舷號572的江凱II級（即054A型）導彈護衛艦（即解放軍海軍衡水號054A護衛艦）正在同一海域向東航行，另有舷號175的旅洋Ⅲ級（052D型）飛彈驅逐艦（即解放軍海軍銀川號）和一艘俄羅斯海軍舷號333的 Steregushchy 級（守衛級）護衛艦。

新聞稿並稱，此後，從4日到5日，共有4艘中俄軍艦通過大隅海峽向東航行。經確認，4艘軍艦已駛向太平洋。

俄羅斯衛星通訊社7月4日即已報導，俄羅斯太平洋艦隊新聞處4日表示，俄「完美號」輕型護衛艦將與中國戰艦編隊在朝鮮海峽（日稱對馬海峽）進行聯合巡邏。而所稱的完美號即是前述舷號333的「守衛級」護衛艦。

當天的新聞稿稱：「太平洋艦隊完美號輕型護衛艦已經抵達與中國人民解放軍海軍戰艦編隊在朝鮮海峽濟州島附近的匯合點，以執行俄中第四次亞太地區聯合巡邏任務。」報導說，消息顯示，雙方計劃在聯合海上巡邏過程中演練反潛、防空及海上搜救行動。

而據日本防衛省統合幕僚監部前述發布的消息，俄完美號與中方戰艦的編隊稍後即穿越了大隅海峽。

俄羅斯 日本 海軍

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