習近平拉赫蒙會談 拉赫蒙：塔吉克恪守一中，反對任何形式台獨

據新華社報導，塔吉克當地時間7月5日下午，大陸國家主席習近平同塔吉克總統拉赫蒙在杜尚別總統府舉行會談。兩國元首宣布發展新時代中塔全面戰略夥伴關係。習近平表示，新形勢下，中方願同塔方發展新時代中塔全面戰略合作夥伴關係，在更高起點上建構中塔命運共同體，助力兩國發展振興。拉赫蒙則表示，塔中關係堪稱國與國關係的典範。塔方堅定不移恪守一個中國原則，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中方為維護主權和領土完整、實現國家統一所做的一切努力。

習近平指出，中國和塔吉克山水相連、唇齒相依、命運與共。去年拉赫蒙對中國進行國事訪問，雙方決定致力於建構互利共贏的中塔命運共同體。新形勢下，中方願同塔方發展新時代中塔全面戰略合作夥伴關係，在更高起點上建構中塔命運共同體，助力兩國發展振興。

習近平指出，中方為塔吉克國家建設取得的成就感到高興，將繼續支持塔吉克斯坦走符合本國國情的發展道路，支持塔方為維護國家獨立、主權和領土完整所做的努力，堅決反對任何外部勢力以任何藉口干涉塔吉克內政。中國永遠是塔吉克值得信賴的朋友、可以倚重的夥伴、親密無間的兄弟。

習近平指出，中國大力發展新質生產力，推動高品質發展和中國式現代化。中方願同塔方交流分享發展經驗和機遇，推進兩國發展戰略對接，高品質共建「一帶一路」，深化農業合作，擴大關鍵礦產資源合作，拓展新能源、數位經濟、人工智慧、電子商務等領域合作，協助塔方發展現代化產業體系。他表示，雙方要加強執法安全部門合作，有力打擊「三股勢力」，築牢兩國發展的堅固防線。

習近平強調，中國－中亞機制是六國的共同創舉。中方願與塔方和有關各方一道，不斷做優做強中國－中亞機制，。中塔同為發展中國家，要同廣大「全球南方」國家一道，加強團結協作，實踐真正的多邊主義，攜手構建人類命運共同體。

拉赫蒙則表示，在他同習近平主席策略引領下，近年來塔中兩國關係保持良好發展。塔中關係堪稱國與國關係的典範。同中國加強新時代全面戰略夥伴關係是塔方的優先政策方向。

他強調，塔方堅定不移恪守一個中國原則，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中方為維護主權和領土完整、實現國家統一所做的一切努力。塔方願以落實習近平主席訪問成果為重要契機，進一步推動共建「一帶一路」合作，深化互聯互通、農業、關鍵礦產、新能源等領域合作，加速塔方工業化現代化建設。塔方願同中方加強執法安全合作，堅定打擊「三股勢力」，維護兩國共同安全。

他說，面對動盪不安的國際地區情勢，塔方堅定支持並願積極落實習近平主席提出的一系列全球倡議，密切在上海合作組織、中國－中亞機制、聯合國等多邊框架內協調配合，堅定相互支持。塔方深信，習近平主席這次訪問必將有力推動塔中新時代全面戰略合作夥伴關係向更高水平發展，為兩國人民帶來更多福祉。

會談後，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國關於發展新時代全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，並共同見證交換經貿、投資、互聯互通、關鍵礦產、安全、人文等領域數十項雙邊合作文件。