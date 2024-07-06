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開放民眾遊金門？ 陸釋訊號

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

福建省日前發布「廈漳泉都市圈發展規劃」的文件，當中多處提到兩岸相關政策與規劃，包含推動增開廈門、泉州至台中、澎湖、高雄空中客貨直航航班；文件還提到要「打造和推廣廈漳泉金『一程多站』旅遊線路」，釋出大陸可能開放民眾到金門旅遊的訊號。

上述文件是由福建省政府官網於本月四日發布的「關於印發『廈漳泉都市圈發展規劃』的通知」，文件印發日期則為二○二四年六月十四日。不過在五日晚間，這份文件與政策解讀已經無法從福建省官網點閱。

根據廈門台辦微信公眾號五日轉發的文件，在「規劃」當中，提到要「全方位推動與金門融合發展」，包含以環廈門灣區域為核心，布局建設廈漳泉金同城生活圈，加快推進與金門通電、通氣、通橋；研究論證廈金鐵路必要性和可行性，加快泉廈金通道前期工作，實施廈門至金門通道大陸側工程建設。

廈門 福建 金門

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