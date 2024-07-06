聽新聞
test
0:00 / 0:00

赴境外影展須報備 陸新納短片

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
楊冪(左起)、雷佳音、導演陳可辛、章子怡與大鵬合作新片「醬園弄」日前登上坎城影展紅壇。(美聯社)
楊冪(左起)、雷佳音、導演陳可辛、章子怡與大鵬合作新片「醬園弄」日前登上坎城影展紅壇。(美聯社)

大陸國家電影局四日公告，要求攝製完成的電影，若要參加境外影展，必須要將相關材料報給主管部門備案，相關規定要求「短片」參照執行，有媒體擔憂是否會影響到已報名今年金馬獎的大陸短片。

根據大陸國家電影局的要求，電影取得「電影公映許可證」後方可參加電影節（展）。擬參加境外電影節（展）的，送展法人或其他組織應在活動舉辦的廿個工作日前，將材料「報（省級）電影主管部門備案」，短片也參照執行。官方仍重申「支持國產影片參加境外電影節（展）」。

財新網引述多名電影公司人士分析指，電影前往海外參展取得電影公映許可證（俗稱「龍標」）一直是必要條件，此次通知意味著監管強調並不是拿到「龍標」就能赴海外參展，「一定要走備案程序」。

港媒明報則指出，大陸一向規定赴境外參展電影應提前備案，「但以往未提到短片」。而今年金馬獎短片類報名已於本月一日截止，外界關注新規是否會迫使已報名的大陸短片退展。

在「頒獎台獨」事件後，大陸電影局曾於二○一九年暫停大陸影片和人員參加當年金馬獎，此後陸片報名金馬獎也大幅減少。就大陸藝人來台參加金曲獎、金馬獎，大陸國台辦六月底表示一貫支持兩岸音樂、影視交流，希望盡早恢復兩岸人員往來正常化，讓兩岸歌手和演藝人員可順暢交流往來；目前大陸藝人來台屬專業交流，仍須經「專案申請」，陸委會則於日前鬆口正盤點思考開放哪些類別。

今年金曲獎最後僅有入圍歌王的裘德與團隊來台，但因身體不適提前離開，最終未出席典禮。而今年兩岸電影展，大陸知名演員張譯、魏晨、大鵬來台出席開幕式，當時大陸「中國電影基金會」理事長張丕民說，「希望堅持把兩岸電影展辦下去」。

主管 電影

延伸閱讀

網購別貪便宜！大陸山寨「一條根」 擦了皮膚會腫痛

美將6家陸企移出「未經核實清單」 包括鴻海2子公司

「時尚仙人」蒂妲史雲頓首度訪台 演繹傳奇服裝致敬義大利名導

中山73七月「說故事的人—濱口竜介專題」登場

相關新聞

赴境外影展須報備 陸新納短片

大陸國家電影局四日公告，要求攝製完成的電影，若要參加境外影展，必須要將相關材料報給主管部門備案，相關規定要求「短片」參照...

開放民眾遊金門？ 陸釋訊號

福建省日前發布「廈漳泉都市圈發展規劃」的文件，當中多處提到兩岸相關政策與規劃，包含推動增開廈門、泉州至台中、澎湖、高雄空...

英國大選會改變與北京關係？ 陸學者預期：將有柔性變化

英國選舉結果由工黨大勝、黨魁施凱爾已經就任首相，保守黨交出14年的政權，外界也相當關心這會否改變倫敦與北京之間的關係，而...

英國政黨輪替 陸外交部籲推動中英關係沿正確軌道前進

英國大選結果出爐，保守黨丟掉14年的政權，工黨則是大勝，黨魁施凱爾被認名為新首相，就英國大選結果，大陸外交部則指出，發展...

綠控陸升溫海域對抗 國台辦：政治操作

日前澎湖漁船作業時，遭大陸海警船登檢，後扣押至福建圍頭港，民進黨團召開記者會指控，大陸有系統性在海域升溫對抗。對此，大陸...

余茂春：台灣議題已全球化 是專制和自由衝突

美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春今天指出，台灣議題在美國政治已是舉足輕重一環，台灣議題已經全球化，不再是簡單的主權之爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。