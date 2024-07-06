赴境外影展須報備 陸新納短片

大陸國家電影局四日公告，要求攝製完成的電影，若要參加境外影展，必須要將相關材料報給主管部門備案，相關規定要求「短片」參照執行，有媒體擔憂是否會影響到已報名今年金馬獎的大陸短片。

根據大陸國家電影局的要求，電影取得「電影公映許可證」後方可參加電影節（展）。擬參加境外電影節（展）的，送展法人或其他組織應在活動舉辦的廿個工作日前，將材料「報（省級）電影主管部門備案」，短片也參照執行。官方仍重申「支持國產影片參加境外電影節（展）」。

財新網引述多名電影公司人士分析指，電影前往海外參展取得電影公映許可證（俗稱「龍標」）一直是必要條件，此次通知意味著監管強調並不是拿到「龍標」就能赴海外參展，「一定要走備案程序」。

港媒明報則指出，大陸一向規定赴境外參展電影應提前備案，「但以往未提到短片」。而今年金馬獎短片類報名已於本月一日截止，外界關注新規是否會迫使已報名的大陸短片退展。

在「頒獎台獨」事件後，大陸電影局曾於二○一九年暫停大陸影片和人員參加當年金馬獎，此後陸片報名金馬獎也大幅減少。就大陸藝人來台參加金曲獎、金馬獎，大陸國台辦六月底表示一貫支持兩岸音樂、影視交流，希望盡早恢復兩岸人員往來正常化，讓兩岸歌手和演藝人員可順暢交流往來；目前大陸藝人來台屬專業交流，仍須經「專案申請」，陸委會則於日前鬆口正盤點思考開放哪些類別。

今年金曲獎最後僅有入圍歌王的裘德與團隊來台，但因身體不適提前離開，最終未出席典禮。而今年兩岸電影展，大陸知名演員張譯、魏晨、大鵬來台出席開幕式，當時大陸「中國電影基金會」理事長張丕民說，「希望堅持把兩岸電影展辦下去」。