英國大選會改變與北京關係？陸學者預期：將有柔性變化

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸學者預期，工黨上台後，與北京關係將會有柔性變化。圖為2015年10月20日，大陸國家主席習近平對英國進行國事訪問，時任英國女王伊麗莎白二世為其舉行國宴，這次訪問被大陸官方認定開啟雙方「黃金時代」，但幾年後雙方關係開始惡化。（美聯社）
大陸學者預期，工黨上台後，與北京關係將會有柔性變化。圖為2015年10月20日，大陸國家主席習近平對英國進行國事訪問，時任英國女王伊麗莎白二世為其舉行國宴，這次訪問被大陸官方認定開啟雙方「黃金時代」，但幾年後雙方關係開始惡化。（美聯社）

英國選舉結果由工黨大勝、黨魁施凱爾已經就任首相，保守黨交出14年的政權，外界也相當關心這會否改變倫敦與北京之間的關係，而有大陸學者分析，未來英方可能在具體問題上用比較柔性方式處理與大陸關係、會有一些「柔性變化」。

北京日報5日晚間以直播方式，邀請上海國際問題研究院研究員兼上海歐洲學會顧問葉江，以及中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所副所長田德文分析英國大選、施凱爾（Keir Starmer）上任後的各種影響。

在英國與大陸關係的部分，葉江認為，英國「跟著美國要遏制中國不會有很大的改變」，但他強調「會有一些柔性變化」，包含經貿政策、氣候變化、綠色能源等問題上，會與前政府保守黨完全緊跟美國相比有所變化。

另一方面，葉江也坦言，在安全問題、高科技領域，或有關分享中國情報問題上、台海問題上，「大概率還要緊跟美國」，不過「在具體問題上會用相對比較柔性方式處理英中關係」。

他認為，從這個意義上而言，大陸方面還是應該歡迎工黨政府執政、期待雙邊關係有新發展。

田德文則預期，施凱爾上台後在英美關係上帶來的改變不會那麼激進，新首相不會在英美關係中起那麼激進作用，可能會跟著美國走，但不會牽著美國走。不過他也指出，對大陸務實合作雖是符合英國國家利益，「但問題是他們做不了主」，一得看美國、二還得看歐盟臉色，英國脫歐後獨立性不但沒增加反而降低。

至於英國工黨政要就對北京政策已經拋出「3C準則」，即競爭（compete）、合作（cooperate）、挑戰（challenge），田德文對此則指，還要「聽其言觀其行」，因為這一套跟歐盟、美國對北京的定位都是大同小異，「雖然英文縮寫搞得更整齊了，但其實沒有什麼實質的改變」。

葉江則強調，大同小異說明「異」還是有的，現在問題是能否抓住小異、擴大小異，「應該給他一點時間」。

至於中共官媒環球時報前總編輯胡錫進則在微博撰文指出保守黨這幾年「除了緊跟『美國爸爸』，不斷搞僵中英關係，損失兩國經濟合作機會，沒幹任何正事」。

對於工黨上台，胡錫進預期，「中英關係相對改善應是大概率事件」，但是他認為，改善的幅度有多大，一要取決於英國新政府的決心，另外華盛頓仍然會對倫敦的下一步選擇有所牽制，最終考驗的是英國作為與美國保持「特殊關係」的國家，它在對北京問題上究竟有多大的戰略自主性。

北京 美國 英國

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