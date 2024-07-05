港企中國籍員工自願加班被批「工賊」 凸顯差異

透過港府「優才」政策到香港工作的中國人越來越多，但因他們保留了無償加班的中國企業文化，且願自降待遇得到職位，反而引發香港本地上班族不滿。其中有人直指，這些中國「優才」把不好的風氣帶入香港職場，成了人人喊打的「工賊」。

香港01報導，這篇來自新浪微博帳號「深圳微時光」的長篇文章，以一名港企女性人資人員的抱怨作開場，內容是「該要價三五十萬，就要三五十萬，自降身價是什麼意思？該收工就收工，簡歷上寫24小時在線是什麼心態？」。

這名人資人員直指，現在的內地（中國大陸）「優才」正在變成人人喊打的「工賊」，將不好的風氣帶入香港職場。

文章指出，受到中國員工保留的無償加班、內捲等職場文化及現實影響，越來越多的香港老闆更傾向於招聘中國籍員工，因為「便宜又聽話」，平時也不敢休假，隨時待命，因此被香港人鄙夷。但這些被鄙夷的「優才」在中國的工作能力和學歷都優於普通人，否則也很難申請到香港「優才」。

這篇文章提到，人在香港，這些中國員工不得不「捲」（相互激烈競爭），因為香港本身也很「捲」，也只有「捲」才能留下來獲得永久居住權，真正重啟人生。

文章指出，香港人阿樂所在的公司，原本老員工都很有默契，正常上下班，下了班就不回覆工作訊息，老闆也很少在下班時間打擾他們。但自從公司業務擴張，老闆新聘3、4個中國來的員工後，公司職場氛圍漸漸有了改變。

這個改變是，這些新招的中國「優才」太喜歡無償加班，老闆不但很滿意，且總是明裡暗裡和香港本地老員工說，「從內地招的人便宜又聽話，老員工要是再不跟上，小心被換掉」。有次老闆酒後失言，直言現在喜歡招內地人，因為他們假日會堅持工作，也不好意思請很多假，對比之下「老員工們很麻煩」。

文章說，這一現況除了讓阿樂和公司老員工都很生氣，前述的港企人資更是如此。這名人資堅持工作與生活平衡的「香港態度」，但首度面對來自這種帶來中國職場文化的中國面試者，她懷疑這個人是不是「有問題」？是家庭不幸福？能力有問題？精神有問題？還是誠信有問題？「為什麼不把自己當人看」？

這篇文章說，這名人資看不慣中國員工到香港「壓薪資」，在薪資上「打價格戰」，甚至還建議各港企的人資聯合起來，「看到這種類型的簡歷直接扔掉」。她並強烈建議，來自中國的求職者姿態不要放得那麼低，所有的求職者都要正視自己應得的待遇，「別打亂香港的就業市場」。

文章以中國「優才」李夢蕾為例指出，她在2019年前往香港工作，看中的是香港的「工作氣氛好，不會無效加班」。但5年來，她親眼見證公司裡的來自中國的「優才」越來越多，越來越「捲」，本來8小時就能完成的工作非要12小時才做完，做給老闆看，還裝得很拚命，搞得大家都沒好日子過。

但另一方面，同為「優才」的中國籍員工王曉認為，香港和中國職場本質上是一樣的。港企雖不強制加班，但工作強度很大，「活多到下班都幹不完，只能選擇悶聲加班幹完」。

然而在香港人珍妮看來，香港的「捲」和中國的「捲」不一樣。香港人最「捲」的是效率，很少人會在意工作時間長不長，且不會跟其他人比「捲」，更願意「捲」自己。

珍妮說，香港中上階層「捲」的是跳槽到更好的平台，有更好的工作機會，或者躍升到更高的階級；而在香港做零工的嘉怡覺得，香港的「下游區」也有「捲」法，有人一天做兩份工作，只休息4、5個小時，但也拿得到兩份薪資。

文章直指，在香港「只要肯幹就永遠餓不死」。在香港人看來，為生活奔波是驕傲的象徵。相較於中國「優才」到香港「貶低自己的勞動成果」，討好香港市場，香港人認為，香港式的「捲」才是正常的。

但文章提到，面對香港上班族批評中國「優才」擾亂香港立就業市場，一名來自中國的女性「新移民」回擊說，人生起點不同，目標不同，所以「捲」度不同。從自己出身的「18線小村子」到現在有存款，除了靠「捲」想不出其他方法，「你覺得的『捲』是讓我安心的舒適圈」。

她表示，「如果我不『捲』，我的子女還在住農村自建房，現在我的子女是香港身分，未來更大的世界在向他打開。他不會侷限於香港的，他可以去歐美、回內地，實在不行，回農村悠閒一輩子也行」。