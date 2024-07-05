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余茂春：台灣議題已全球化 是專制和自由衝突

中央社／ 台北5日電
哈德遜研究所中國中心主任余茂春5日出席「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害國際研討會」。圖／中央社
哈德遜研究所中國中心主任余茂春5日出席「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害國際研討會」。圖／中央社

美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春今天指出，台灣議題在美國政治已是舉足輕重一環，台灣議題已經全球化，不再是簡單的主權之爭，而是專制和自由之間的衝突問題，且台灣人民已發展出獨立的主權意識

哈德遜研究所中國中心與國防安全研究院今天在台北舉辦「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害國際研討會」，邀請國內外專家、學者與會。

曾擔任美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）中國政策首席顧問的余茂春分析，美國過去對中、對台政策並不清晰、也很模糊，直到2017年川普政府執政後，才基本上改變模糊狀況；台灣議題在美國政治已是舉足輕重的一環，雖然2020、2024年的美國大選，沒有什麼政治人物談論台灣，但這背後意思不是不好，而是美國民主、共和黨兩黨，在對中、對台政策上都有高度一致性。

余茂春指出，台灣議題實際上已經全球化，不再是簡單的主權之爭，而是專制和自由之間的衝突問題，這也讓美國知識界和政治界進一步思考，何種條件下可以出現「主權」（sovereignty）。

他說，美國立國的根本原則就是popular sovereignty（主權在民），所以美國對於台灣問題如何解決，就是必須要由兩岸人民同意，而台灣人民自1980年代末期以來，已發展出獨立於中共的主權意識和民主社會。

余茂春透露，他和美國政治領袖談論重要話題時，都會告訴美國政治領袖，「一定要意識到，台灣人民已經發展出獨立的主權意識」，若沒意識到這一點、會亂了套，畢竟很多國家會以歷史淵源為由，發動侵略戰爭。

對於北京日前發布台獨新規，國防院執行長陳明祺指出，中國公布「懲治台獨22條」與制定「反分裂國家法」等法律戰，都是對台整體作戰的一環，必須要放在輿論戰、法律戰、心理戰的「三戰」脈絡作認知。

陳明祺表示，台灣人民持續透過選舉等民主程序行使主權，是要尋求鞏固民主自由的生活方式，國防院與國外智庫兵推，可得知中共要發動渡海作戰的難度高、失敗機率大，中共也注意到這一點。

陳明祺指出，因此中共進行法律戰，是要讓台灣人民認為保護民主自由不值得、覺得被孤立，當自己提出的主張是徒勞無益時，人民很有可能會選擇不再抵抗，正因如此，台灣更要與盟友共享價值，堅守自由民主的立場。

總統府發言人李問也到場以英文發表看法，指出國際社會譴責中國將國內法武器化，儘管中國沒有權力與能力在台灣執行這些法律，但政府會評估民眾在海外所面臨的風險，並持續關注中國對台灣進行的法律戰。

台灣人 意識 美國大選 龐培歐

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