王毅晤印度外長蘇杰生：籲雙方「積極恢復正常交往」

大陸外長王毅4日會見印度外長蘇杰生，他指出，雙方應加強溝通，妥處分歧，「確保中印關係沿著健康穩定軌道向前發展」，呼籲雙方一方面妥善處理並管控邊境地區局勢，一方面「積極恢復展開正常交往」。

據大陸外交部官網，王毅係在哈薩克與蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面，王毅表示，中印作為兩大文明古國、發展中大國和新興經濟體代表，堅持睦鄰友好符合兩國和兩國人民根本利益，雙方應當從戰略高度看待雙邊關係，加強溝通，妥處分歧，確保中印關係沿著健康穩定軌道向前發展。

他指出，雙方要堅持正向思維，一方面妥善處理並管控邊境地區局勢，一方面積極恢復展開正常交往，彼此相互促進，相向而行。

蘇杰生則提到，印方希望同大陸一道，「建設性解決具體分歧，儘快翻開印中關係新的一頁」。

而印度外交部官網消息則表示，兩國外長就盡快解決拉達克東部實控線沿線遺留問題、穩定和重建雙邊關係深入交換了意見。兩國外長一致認為，目前邊境地區局勢的持續下去不符合雙方利益。

印方則仍強調，需要加倍努力，實現拉達克東部剩餘地區完全脫離接觸，恢復邊境和平與安寧，以消除雙邊關係恢復正常的障礙。兩國外長同意繼續並加緊舉行兩國外交和軍事官員會晤，推進討論以儘早解決剩餘問題。為此，雙方同意印中邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）應儘早舉行會議。

此前印軍與共軍於2020年5月後爆發1962年以來最激烈的邊境衝突，雙方關係急凍，後續也發生印度對陸資企業的搜查與扣押資金、雙方並爆發「記者戰」。而大陸駐印度大使自孫衛東離任後，曾有將近一年半的空缺，今年5月10日才由徐飛洪飛抵印度履新就任新大使。

就邊境部分，截至目前雙方已經舉行21輪軍長級會談，既有的「中印舉行邊境事務磋商和協調工作機制」也已經舉行至第29次會議。徐飛洪日前強調，兩軍已在邊界西段4個點位實現脫離接觸，大陸願與印度「推動此輪事態儘快翻篇」。

大陸總理李強於6月11日致電印度總理莫迪（Narendra Modi），祝賀他再次連任印度總理。 李強表示，「中印關係健康穩定發展不僅有利於增進兩國人民福祉，也將為全球和地區注入穩定性和正能量。中方願同印方一道努力，推動兩國關係朝著正確方向發展」。