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英國工黨上台 中國：盼中英關係朝正確軌道前進

中央社／ 台北5日電

英國工黨贏得大選，曾主張英國需在貿易和科技上擺脫對中國依賴的黨魁施凱爾將出任英國首相。中國外交部發言人毛寧今天對此說，中方希望與英方在「相互尊重、合作共贏」的基礎上，推動中英關係沿著「正確的軌道」前進。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，法新社記者提問，將出任英國首相的施凱爾（KeirStarmer）先前曾表示，英國需在貿易和科技等問題上擺脫對中國依賴，但在氣候變化等其他問題上要與中國合作，中方有何評論？

毛寧回答，中方注意到英國的選舉結果，對於發展中英關係，中國的立場是一貫的，也是明確的。中國和英國都是聯合國安理會常任理事國，也是世界主要經濟體，發展穩定互惠的中英關係「符合兩國人民的根本利益」，也有利雙方共同應對全球性挑戰，促進世界的和平與發展。

毛寧提到，中方希望與英方在「相互尊重、合作共贏」的基礎上，推動中英關係沿著「正確的軌道」前進。

施凱爾2023年間曾公開表示，英國需要在貿易、商務與科技等議題上「戒除」中國。但同時要承認，在對抗氣候變遷等議題上能與中國合作的重要性。

施凱爾組閣後可望接任英國外交大臣的拉米（David Lammy）日前表示，工黨將「全面審視」英國所有政府部門的英中關係，以「確立對中政策的方向和進程」。

施凱爾 毛寧 英國

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