俄媒：中俄軍艦將在對馬海峽聯合巡邏

中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭3日會晤後，俄媒報導，俄羅斯太平洋艦隊4日宣布，俄羅斯「完美號」輕型護衛艦將與中國海軍戰艦編隊在對馬海峽進行聯合巡邏，並演練反潛等任務，雙方並已在濟州島海域會合。

綜合俄羅斯衛星通訊社和塔斯社報導，俄羅斯太平洋艦隊新聞處透過新聞稿表示，太平洋艦隊「完美號」（Sovershenny）輕型護衛艦已經抵達與中共解放軍海軍戰艦編隊在對馬海峽濟州島附近的會合點，以執行俄中第4次亞太地區聯合巡邏任務。

消息人士指出，參與聯合巡邏的中共海軍軍艦，包括銀川號驅逐艦、衡水號護衛艦及微山湖號綜合補給艦。而中俄雙方計劃在聯合海上巡邏過程中，演練反潛、防空及海上搜救行動。

習近平與蒲亭（Vladimir Putin）3日在哈薩克出席上合組織峰會期間曾舉行雙邊會談，是兩人相隔1個半月後第2度會面。

習近平向蒲亭說，中俄要繼續加強發展戰略對接和國際戰略合作，並反對非法單邊制裁和霸權主義。中方對「烏克蘭危機」則「始終站在歷史正確一邊，堅持勸和促談」，願繼續為推動政治解決問題作積極努力。

蒲亭則向習近平說，當前俄中關係處於「歷史最高水準」，雙方相互尊重、平等互利，俄中關係「不結盟、不針對第三方」，符合兩國人民的福祉。俄方支持中方維護自身核心利益和正當權益。