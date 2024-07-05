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陸在日本四國南方公海設浮標 陸外交部：公海可享科研自由

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部發言人毛寧。（圖／取自大陸外交部網站）

據共同社報導，日本官房長官林芳正5日透露，已確認中國大陸海洋調查船在日本四國以南的公海上設置浮標。設置點位於日本大陸棚，政府已要求不要侵犯日本的海洋權益。

據日經報導，中方稱浮標用於海嘯觀測，並非要侵犯日本大陸棚的主權權利。林芳正表示，對於並未表示目的、計劃等詳細情況下，就在海域設置小型浮標感到遺憾。

共同社引述日本政府相關人士說法，日本在6月中旬即確認大陸海洋調查船「向陽紅22」設置了浮標。而日方從該船在東海的日本專屬經濟區（EEZ）內航行階時，便對其動向予以關注。

大陸外交部5日下午舉行例行記者會，有日本記者針對此事提問，大陸外交部發言人毛寧回應指出，中方船隻在西太平洋公海作業，布設海嘯浮標，是出於科研和公益目的，也是國際通行做法。根據《聯合國海洋法公約》，公海對所有國家開放，各國在公海享有從事科學研究的自由，日方無權干涉。

日經報導指出，根據聯合國海洋法公約，沿海國家對大陸架有海洋資源開發等優先管轄權。除了與專屬經濟區（EEZ）重疊的200海浬以內區域的海底以外，可以按照一定規則在該區域外設定「延伸大陸棚」。

外交部 日本 海嘯

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