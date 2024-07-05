陸兩醫療器械業者菲律賓遭撕票 涉案女子疑來自台灣

兩名從事醫療器械行業工作的華人近日在菲律賓遭綁架遇害，分屬不同公司的大陸公民夏某和美籍華人孫某，兩人受自稱「李娜」的經銷商邀請，前往菲律賓談生意，卻在抵達菲律賓之後被綁架，6月24日被發現遇害。警方通過照片比對，確定「李娜」和另外至少一名男性涉案，並鎖定涉案人「李娜」身分來自台灣。

據澎湃新聞報導，一名知情人士5日透露，「李娜」目前不在菲律賓境內，包括「李娜」在內的涉案人員，警方仍在抓捕中，該名知情人士表示，過去也曾發生過類似的犯罪模式，「李娜這個名字牽涉不止一起綁架案」

45歲的孫某此前在一家跨國醫療公司工作，後來創辦醫療公司，根據孫某助理提供的聊天記錄顯示，孫某受一名自稱「李娜」的菲律賓經銷商邀請前往當地拓展業務。「李娜」曾提供一份名為Medev醫療公司出具的邀請函，邀請孫某商議產品分銷等事宜。

根據孫某家屬描述，孫某6月20日和夏某一同乘坐PR359次航班抵達菲律賓，但在當天晚上6點多傳送報平安訊息後便失去音訊。孫某家屬稱，21日上午從夏某家屬處得知，夏某在向朋友借錢。21日下午4點多，孫某同事也接到電話，要求他準備人民幣1,500萬元，轉換成USDT虛擬貨幣匯款給指定帳戶。

後來孫某和家屬多次語音通話討論籌款，最後一次通話發生在6月23日早上。孫某的電話那邊還曾出現另一名說中文的男性聲音，對方表示，「孫總在我們這裡輸了錢，如果不給錢就會被贏錢的人帶走，會發生什麼樣的事我就不知道了。」

孫某家屬並未支付贖金，夏某家屬則將價值人民幣300萬元的USDT分兩次匯入綁匪指定帳戶。但委託前去交涉的人並未贖回夏某。自此，孫某和夏某再無音訊。6月27日，家屬透過菲律賓警方得知，6月24日警方在菲律賓南甘馬磷省薩格奈鎮的帕蒂蒂南村發現孫某和夏某遇害，初步研判為窒息死亡，遺體有生前受虐的痕跡。

目前菲律賓警方尚未確認犯案動機，但在與大陸駐菲律賓大使館協調後，菲國警反綁架局（AKG）已經開始調查此案，並已掌握涉案相關人員的線索。