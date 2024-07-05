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分析：中國海警角色改變 日本台灣菲律賓同受威脅

中央社／ 香港5日電

據分析，今年以來，中國海警在東亞與東南亞海域的活動顯著增加，試圖透過強硬手段確立其在爭議海域的主權聲索，這一趨勢不僅影響到台灣，也波及日本菲律賓等周邊國家，提升了各方發生衝突的風險。

香港媒體「01」今天撰文指出，從最新一宗台灣澎湖籍漁船「大進滿88號」在金門外海遭到中國海警強行登檢並押回福建圍頭港，到中國海警多次在釣魚台海域與菲律賓南沙群島展開海上執法行動，不難看出中國海警的任務性質和目的發生了顯著變化，與過往相比，這些行動更具針對性和廣泛性。

文章表示，「大進滿88號」的事件凸顯了中國海警對台灣漁民的執法行動，顯示出中國海警在金門外海的存在已達到常態化的程度，並且「果斷行使海上管轄權」。

在南沙群島方面，菲律賓與中國之間的海上對峙也在升級；中國海警局多次指控菲律賓船隻非法闖入南沙群島鄰近海域，並採取包括警告攔阻、登臨檢查、強制驅離等措施。

文章認為，這一系列事件表明，中國海警正積極捍衛其在南海的利益，並不斷加強對周邊國家的海上管控。

與此同時，日本在釣魚台海域也面臨中國海警的存在，日本海上保安本部6月7日確認4艘中國海警船駛入釣魚台附近，並首次發現這些海警船配備疑為機炮的裝置。

這起事件無疑加劇了中日之間的海上緊張關係。

文章並指出，值得注意的是，中國海警局於5月發布了第3號令「海警機構行政執法程序規定」，對海上行政執法程序做出了詳細規定，並公告於6月15日施行。

依照此法，中國海警機構可以拘留非法進入中方水域的外籍人士或船隻2至3個月。這一法規的實施，引發了南海周邊國家，特別是菲律賓和越南的高度緊張。

一般認為，新法賦予中國海警更大的權力，使其在海上執法時能夠採取更強硬的措施，這不僅加劇了南海的局勢，還提高了各方發生衝突的風險。

文章指出，中國海警今年以來的任務性質與目標顯得更加明確和強硬。

首先，中國海警的行動範圍不再僅限於近海，而是擴展到包括金門、南沙群島以及釣魚台等「爭議海域」；其次，中國海警不僅強化了執法的頻率與力度，還逐步增強其裝備的軍事化程度，顯示出中國政府對海上主權的強烈意圖。

據分析，中國海警的這一系列行動無疑是北京戰略的一部分，旨在透過強硬手段，確立和鞏固其在東亞與東南亞海域的主權聲索。

這種策略對周邊國家形成了巨大壓力，特別是對台灣、日本和菲律賓這3個與中國存在海上爭端的國家與地區而言，更是如此。

文章預期，中國海警在海上任務的角色將更加重要，其行動也將更加頻繁和強硬；隨著中國海警裝備的不斷升級，其海上執法能力也將進一步增強，這對東亞與東南亞的海上安全形勢帶來新的挑戰。

日本 菲律賓 釣魚台

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