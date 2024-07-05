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香港保安局局長：各部門有責任宣揚國民身份認同

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港特區政府保安局長鄧炳強。（美聯社）
香港特區政府保安局長鄧炳強。（美聯社）

香港保安局局長鄧炳強日前接受香港文匯報訪問時表示，在港版國安法和《維護國家安全條例》之下，香港在國家安全方面得到更大保障。但國家安全風險仍然存在，「軟對抗」、本土恐怖活動地下化都是需要注意、加強防範之處。

鄧炳強稱，國家安全風險源於一些外部勢力，在國際地緣政治下不想讓國家發展得好，認為會影響他們的既有利益，故使用各種手段方法企圖危害國家、香港的安全，其中一個手段就是抹黑香港「一國兩制」的實施情況。

目測到的風險有以下幾方面，第一是外部勢力持續試圖抹黑，像是說香港「不自由、沒有新聞自由」；第二是部分身處香港的人希望繼續透過「軟對抗」的方式，煽動市民對特區政府甚至是對國家的不滿。

鄧炳強提到，軟對抗是一些介於合法與非合法的方法，希望對抗國家的全面管治權，和對抗香港的高度自治權，他認為應該透過一些文化和日常工作，加強市民對於國家及香港的認識，讓大家在面對不確定的資訊時，能夠分辨事實。每個部門也有責任去宣揚國民意識、國民身份認同及國家安全。

據香港01報導，鄧炳強此前在接受訪問時提到，近年有部分人透過文化、藝術包裝等行為，對抗政府及煽動對特區政府的仇恨，他稱這種「軟對抗」好像不犯法，但有時卻會僭越犯法的界線，或者他會煽惑他人去犯法，但自己卻不犯法。

鄧炳強在去年7月曾表示，不認同有些言論指香港特區政府打擊「軟對抗」的行動會扼殺香港「軟實力」，他強調，會繼續全力打擊「軟對抗」，因為這些是必然要做的事情，不應涉及「邊際效應」的考量。

港版國安法 風險 香港

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