港澳辦刊物分析美國對港政策 預期制裁持久

中國全國港澳研究會最近發表文章，詳細分析了美國近幾年對香港的政策，當中預期，美國將會繼續加大「干預」香港事務的力度，對港頻繁實施制裁或將成為「持久戰」，這勢必會給中國帶來一定負面影響。

在網上傳閱的相關文章在「港澳研究」刊登，作者是西南政法大學國家安全學院副院長謝波、西南政法大學總體國家安全觀研究院助理研究員邱芳婷，文章題目是「中美戰略競爭背景下美國對香港的制裁：發展演變、主要特點與應對路徑」。

「港澳研究」是中國國務院港澳事務辦公室主管、全國港澳研究會主辦的刊物。

文章首先指出，在中美戰略競爭背景下，美國對港頻施制裁，既是美國「干預」香港事務的具體方式，也是美國對中國戰略的重要組成部分。

文章分析，過去幾年，美國對港制裁可分為幾個階段，第一階段是川普政府上台後，中美關係「穩中向好」的趨勢結束，兩國進入戰略競爭。

第二階段從2019年開始，香港爆發「修例風波」，美國藉此「干涉」香港事務，包括時任總統川普簽署了「香港人權與民主法」，是川普上台後首次以法案形式制裁香港。

在第三階段中，川普為了在大選中獲勝，打出「中國牌」，而香港特殊的經濟、政治地位，使其成為川普政府後期對中國戰略的「重點地區」。

文章表示，對香港制裁是美國對中國戰略的組成部分，必然會考慮從中國影響最大的領域入手，而香港是中國重要的離岸金融市場，金融制裁由此成為美國對港制裁的重要選項。

比如，2020年5月，川普宣布取消香港特殊地位和商業優惠措施；同年6月，時任美國商務部部長發表聲明，正式取消對香港的特殊貿易待遇。

2020年6月香港國安法推出後，美國也宣布制裁近20名香港重要官員及部分官員家屬，限制被制裁人的簽證及金融行為，凍結其在美資金。

文章認為，美國總統拜登上台後，美方對港制裁進入第四階段，拜登成為更強硬的「反華鷹派」，繼續堅持香港在對中國戰略中的橋頭堡地位，延續了川普政府對港的制裁政策。

文章並指出，美國對港制裁不僅制裁主體全面，而且制裁領域幾乎覆蓋香港所有重點領域；美國對港制裁手段種類繁多，針對個人實施制裁也並不少見，但像在對港制裁中這樣頻繁且較大範圍實施個人制裁，實屬少見。

文章預期，從美國國家戰略角度看，中美戰略競爭將是美國對中國的主戰略，美國將會繼續加大「干預」香港事務的力度，對港頻繁實施制裁或將成為「持久戰」，這勢必會給中國帶來一定負面影響。

這些負面影響包括損害中國國家安全、損害「一國兩制」在港實踐的國際聲譽、阻撓維護中國國安的法律在港實施、刺激美國盟友干涉香港事務的「連鎖反應」。

文章又提出了中國應對美國對港制裁的方向，包括：

一、加強美國對中國戰略變化的研究和對港制裁行動調整的預判，做好提前預警並制定相應的反制措施，增強應對美國涉港活動的戰略主動性，把握反制工作的主動權。

二、依法劃定美國涉港活動「紅線」，在應對美國對香港的制裁時，要堅持國際法「不干涉內政」和「禁反言」原則所劃定的外部勢力干涉國內事務的「紅線」。

三、落實「愛國者治港」原則，選拔「愛國者」進入香港公職人員系統，確保香港的高度自治權掌握在「愛國者」手中。