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深化軍事交流 中寮「友誼盾牌-2024」聯合演習今開始

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中寮「友誼盾牌-2024」聯合演習開始儀式5日在寮國舉行。（圖／取自央視新聞）
中寮「友誼盾牌-2024」聯合演習開始儀式5日在寮國舉行。（圖／取自央視新聞）

中寮「友誼盾牌-2024」聯合演習開始儀式5日在寮國舉行。中寮參演官兵將共同開展多種武器射擊、分隊戰術、戰鬥勤務等專業課目訓練，增強兩軍部隊遂行多樣化任務能力。

據央視報導，5日上午9點，開始儀式在兩國國歌聲中拉開帷幕。大陸駐寮國大使、駐寮國使館國防武官以及雙方參演官兵參加開始儀式，中方和寮方主要指揮員致辭講話，宣布聯合演習正式開始。

「友誼盾牌-2024」是中寮兩軍積極交流的平台，為中寮兩軍第二次舉行該系列聯演，有助於進一步深化中寮兩軍戰略互信與務實合作。此次聯演，雙方參演兵力共1,200多人，中方派出300多人的實兵分隊，攜帶多型武器裝備參演。

儀式結束後，雙方指揮員共同參觀參演武器裝備，參演官兵將按計劃轉入適應性訓練階段。

據解放軍報報導，中寮「友誼盾牌-2023」聯演於去年5月9日至28日在寮國境內舉行，雙方參演部隊以「打擊跨國武裝犯罪集團違法犯罪活動」為背景，組織「山嶽叢林地陣地進攻行動」聯合演練，包括混編聯訓、綜合演練、文化交流以及人道主義援助等內容，雙方參演兵力共900多人，中方派出200多人實兵分隊。

國歌 多人 演習

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