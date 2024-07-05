全球首例！大陸主持「鐵路自動駕駛國際標準制定」

國際標準化組織ISO／TC269／SC3第九次全體大會日前在瑞典斯德哥爾摩召開，經過法國、德國、日本等13個國家專家及觀察員全體投票，同意通過由中國大陸領頭的《應用自動駕駛模式的運營規則導則》特別工作組項目提案，決定成立工作組，由中國大陸專家主持此次標準編制工作。為全球首個關於鐵路自動駕駛的ISO國際標準（TR）。

據人民日報報導，《應用自動駕駛模式的運營規則導則》聚焦的自動駕駛領域是目前世界鐵路行業前沿熱點，項目以中國、歐洲、日本等國家和地區幹線鐵路自動駕駛應用為對象，通過識別應用自動駕駛模式時對鐵路運營關鍵要素，包括職位、流程和責任等影響，提出宏觀營運規則編制原則。

目前，全球自動駕駛鐵路幹線開通里程約923公里，其中客運643公里，貨運280公里。中國大陸佔全部運營里程68%，佔客運里程97%。

據中國鐵路通信信號集團2018年發布的文章，2016年，大陸珠三角城際採用基於CTCS列控系統的ATO系統，在世界上率先實現時速200公里的自動駕駛。該系統是中國通號為城際鐵路運營量身定做的高端列車運行控制系統，可以適應城際鐵路高速度、高密度、站間距短的特點，廣泛適用於時速160公里以上的城際鐵路，可保障城際列車最高時速200公里下自動駕駛和精準停車。