占全球68% 中國大陸將主持鐵路自動駕駛國際標準制訂
據大陸人民日報，日前在瑞典斯德哥爾摩召開的國際標準化組織ISO/TC269/SC3第九次全體大會上，經過法國、德國、日本等13個國家專家及觀察員全體投票，一致同意透過由中國主導的《應用自動駕駛模式的營運規則導則》特別工作小組專案提案，決定成立工作小組，由中國專家主導標準編制工作。這是全球首個關於鐵路自動駕駛的ISO國際標準（TR）。
報導稱，《應用自動駕駛模式的營運規則導則》聚焦的自動駕駛領域是目前世界鐵路產業前沿熱點，專案以中國、歐洲、日本等國家和地區幹線鐵路自動駕駛應用為對象，透過識別應用自動駕駛模式時對鐵路營運關鍵要素（職位、流程、責任等）的影響，提出宏觀營運規則編制原則。
報導說，目前，全球自動駕駛鐵路幹線開通里程約923公里，其中客運643公里，貨運280公里。中國佔全部營運里程的68%，佔客運里程的97%；中國鐵路在鐵路自動駕駛領域的豐富經驗值得在ISO標準中推廣。
2016年，中國珠三角城際採用了基於CTCS列控系統的ATO系統，在世界上率先實現了時速200公里的自動駕駛。2020年10月，京張高鐵實現了時速350公里的自動駕駛。
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