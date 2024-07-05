古特雷斯與習會面：聯合國願全力推動國際金融架構調整

據新華社，當地時間7月4日下午，大陸國家主席習近平在阿斯塔納出席上海合作組織峰會期間會見聯合國秘書長古特雷斯。古特雷斯表示，現行國際秩序特別是國際金融機制需要改革，聯合國願全力推動國際金融架構調整與人工智慧全球治理，推動全球治理更公正合理。

習近平指出，目前，世界百年變局加速演進，人類面臨的機會和挑戰前所未有。聯合國是實踐多邊主義、推動全球治理的核心平台，作用只能加強，不能削弱。無論國際情勢如何變化，中國始終堅持真正的多邊主義，支持聯合國在國際事務中扮演核心角色。

習近平強調，世界各國是休戚與共的命運共同體。人類這艘航船駛向未來不會一帆風順，國際社會必須同舟共濟，確保航船始終行駛在正確的方向。中方支持聯合國未來高峰會，希望高峰會發出堅持多邊主義、加強團結合作的正面訊號，推動全球治理朝著更公正合理的方向發展。中國支持聯合國在推動國際金融架構改革、人工智慧全球治理方面發揮主導作用。

古特雷斯表示，現行國際秩序特別是國際金融機制需要改革，以適應國際局勢的發展變化。聯合國願全力推動國際金融架構調整與人工智慧全球治理，推動全球治理更公正合理，更有利於發展中國家實現共同發展。

他表示，感謝中方支持聯合國的事業，實踐多邊主義，為促進世界和平與發展發揮關鍵和建設性作用。人類的未來很大程度取決於中國。聯合國期待同中方進一步加強溝通合作。