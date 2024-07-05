菲協會主席：菲律賓被美國人利用來保護美國在台灣的利益

日前在北京出席「和平共處五原則發表70周年紀念大會」分論壇時因擔憂菲律賓可能因與中國大陸在南海的衝突爆發戰爭，哽咽並落淚的菲律賓「中國了解協會」主席蘭比諾，昨4日在北京參加一場會議的間歇接受了大陸《環球時報》專訪。在談到日前他發言時落淚的場景時，蘭比諾表示，從書本和長輩處了解的歷史，讓他深感戰爭的可怕。菲中兩國之間可以透過和平的方式處理分歧，南海不該是分隔兩國的阻礙，而是聯繫、造福兩國人民的紐帶。

蘭比諾也談到台灣，他說，有一件事他無法理解或無法接受，那就是菲律賓現在被美國人利用來保護華盛頓在中國台灣的利益。

在和平共處五原則紀念大會論上，蘭比諾說，「如果南海局勢變得更加糟糕，菲律賓民眾已經在問：戰爭會在菲律賓爆發嗎…身為一個菲律賓人、一個亞洲人，我不希望自己的國家淪為戰場」。但他因此遭到菲律賓國內的輿論壓力。

蘭比諾說，儘管遭受到來自菲國內的巨大壓力，但他不會停止發聲，「因為我所做的是為了菲律賓和菲律賓人民的利益。如果停下來，我只會感到更加痛苦。」

蘭比諾說，「當時忍不住流淚，是因為想到了我的國家和我的人民。雖然第二次世界大戰時我還沒出生，但透過閱讀歷史和聽祖父母說的故事，我也能夠體會戰爭的可怕。當我還是個小男孩時，他們就一直告訴我，戰爭和衝突是不好的，解決爭端應該依靠交流和溝通，這也應該是各國領導人在處理國家間事務時的做法。」

他表示，如果停止談判和協商，轉而進行挑釁，結果只會變得更加嚴重，甚至我們不知道會造成什麼樣的後果，可能是生命的代價。他不希望這種事發生在菲律賓和它的人民身上。

他說，菲律賓與中國有著悠久的互動歷史，是鄰居、朋友，也是兄弟。因此，兩國之間任何分歧都可以透過相互尊重的接觸、磋商和談判解決，而不必讓雙邊關係陷入嚴峻處境。我們不能捲入衝突之中，我們也不會允許外在力量決定以何種方式處理菲中關係。

蘭比諾並說，「我的眼淚不是為了我自己，而是為我的國家和人民而流，這是我無法抑制的情緒。」

蘭比諾表示，他已經不知道到中國多少次了，他目睹了數億中國人擺脫貧困和龐大的中等收入人群出現。他夢想著同樣的事情也能發生在菲律賓。

他說，菲律能承受忽視中國的後果嗎？我們不能。這就是我對兩國關係問題一直充滿熱情的原因。這次我來到北京推進中國與東協間的企業間交流，也是想向兩國人民傳達這樣的訊息：有很多菲律賓人是喜歡中國的。

他表示，「雖然有些菲律賓人的觀點和我不同，但請放心，大部分菲律賓人希望延續這種數百甚至上千年的友好關係，包括我在內的許多菲律賓人都有中國血統。」

他說，在地理上將我們兩國隔開的是南海，但我們不應該將其看成是一個障礙，而是一個紐帶。我們可以共同開發南海，並利用它造福兩國人民。

對於美國等一些域外勢力為中菲摩擦推波助瀾，蘭比諾表示，很明顯，美國政府對亞太地區有濃厚的「興趣」，尤其是在台灣問題上。但在國際關係和國際法中，我們承認只有一個中國，台灣是中國的一部分。這就是我們應該遵循的路線，菲律賓、其他亞洲國家和美國都應該如此。

他說，有一件事他無法理解或無法接受，那就是菲律賓現在被美國人利用來保護華盛頓在中國台灣的利益。透過《加強國防合作協議》，美軍在菲律賓已經擁有9座軍事基地，這令他非常擔憂，不少菲律賓人也對此表示驚訝。

蘭比諾說，在1990年代，菲律賓已經廢除了《軍事基地協定》，我們已經表示不希望美國在菲律賓建立軍事基地。為什麼20多年後，美國人突然回來了？這樣做真的是為了保衛菲律賓免受其他國家攻擊嗎？誰會對菲律賓這樣做？我不認為菲律賓會受到中國、日本、俄羅斯或其他地區強國的威脅。

他說，我們的政府必須考慮重新考慮與菲律賓和亞太地區安全相關的主要政策。無論美國在南海地區干預的動機是什麼，那都只是為了自己的利益，而不是菲律賓、中國和亞洲的利益。

蘭比諾表示，美國不僅是讓菲律賓試圖作出挑釁行為，還企圖讓菲律賓人憎恨中國。我們在菲律賓的報紙、廣播和電視上看到聽到的新聞，都在詆毀中國的形象，這些受美國影響的媒體製造了一種「不能相信中國」的局面。但事實恰恰相反。

蘭比諾說，「有些人說我是中國的傀儡，或是我被中國收買，但這些都不是真的。」「當為正義而戰時，我可以忍受這些，反而我無法忍受不發聲。如果我不說實話，那麼我已經犯了錯誤，這比所有我收到的負面評論更令我痛苦。這不是為了中國，這是為了菲律賓和菲律賓人民。」

為了維護和平與秩序以及菲律賓與中國之間的和平關係，這些付出是微不足道的。因為如果真的發生衝突甚至戰爭，代價將是巨大的。