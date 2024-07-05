白俄加入上合 習近平見盧卡申科：中白關係一定會大步向前發展

據新華社，當地時間2024年7月4日下午，大陸國家主席習近平在阿斯塔納出席上海合作組織高峰會期間會見白俄羅斯總統盧卡申科。習近平表示，相信在雙方共同努力下，中白兩國關係一定會大步向前發展。

上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議昨4日在哈薩克阿斯塔納舉行，成員國領導人簽署接受白俄羅斯為成員國的決議。白俄羅斯就此成為上合組織第10個正式成員國。而習同一天下午即與盧卡申科會面。

報導稱，習近平祝賀白俄羅斯成為上海合作組織正式成員。習近平指出，2023年，盧卡申科總統兩次訪華，我們共同擘畫了中白全天候全面戰略夥伴關係發展新藍圖。今年以來，兩國各層級密切交往，我們達成的共識已有效落實。相信在雙方共同努力下，中白兩國關係一定會持續健康、大步向前發展。

盧卡申科表示，感謝中方支持白俄羅斯正式加入上海合作組織，祝賀中國接任上海合作組織輪值主席國。中國人民解放軍儀仗隊昨在白俄羅斯的表演受到熱烈歡迎，這也是白中友誼的又一次展現。白方支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，支持中國和巴西共同提出的關於政治解決烏克蘭危機的六點共識。期待進一步密切白中雙多邊協作。