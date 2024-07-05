習近平抵塔吉克 ：中塔是肝膽相照好兄弟 將與塔總統做出新規劃

據新華社，當地時間2024年7月4日晚，大陸國家主席習近平乘專機抵達杜尚別，應塔吉克共和國總統拉赫蒙邀請，對塔吉克斯坦進行國事訪問。習近平發表機場書面講話時表示，中塔兩國是肝膽相照的好兄弟，兩國政治互信牢固，在涉及彼此核心利益議題上始終相互堅定支持；他期待同塔吉克總統拉赫蒙就新情勢下中塔關係發展做出新規劃、新部署，推動中塔全方位合作邁向更高水準。

專機抵達杜尚別國際機場時，塔吉克總統拉赫蒙率議會上院議長兼杜尚別市長魯斯塔姆、外長穆赫里丁等高級官員熱情迎接。塔吉克兒童向習近平獻花，用中、塔文歡迎習近平到訪。拉赫蒙在機場為習近平舉行盛大隆重的迎賓儀式。1500多名身著民族盛裝的塔吉克斯坦青年表演富有濃鬱特色的中塔歌舞，揮舞中塔兩國國旗，表達對中國最尊貴客人的熱烈歡迎。

習近平表示，很高興應拉赫蒙總統邀請，對美麗的塔吉克斯坦進行國事訪問。 2014年、2019年，他曾經兩次造訪塔吉克。時隔5年，我再次踏上這片美麗的土地，倍感親切。

他說，中塔兩國是守望相助的好鄰居、互相支持的好朋友、互利共贏的好夥伴、肝膽相照的好兄弟。建交32年來，中塔關係持續快速健康發展，實現了從睦鄰友好到戰略夥伴關係，再到全面戰略夥伴關係的飛躍，成為鄰國間關係的典範。

習表示，兩國政治互信牢固，在涉及彼此核心利益議題上始終相互堅定支持。兩國共建「一帶一路」合作成果豐碩。雙邊貿易額不斷創造新紀錄，中國已成為塔吉克第二大貿易夥伴。中塔公路升級改造持續推進，卡拉蘇－闊勒買口岸運輸客貨兩旺，中塔直飛航路成功開通，中亞第一家魯班工坊在杜尚別市落地，中塔中醫藥中心順利揭牌，為兩國合作注入強勁動力。

他說，這次訪問期間，我期待同拉赫蒙總統舉行會談，就新形勢下中塔關係發展作出新規劃、新部署，就當前國際和地區情況深入交換意見。相信在雙方共同努力下，這次訪問一定會圓滿成功，推動中塔全方位合作邁上更高水準。

習近平是在結束出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議並對哈薩克進行國事訪問後赴杜尚別訪問的，

習近平離開哈首都阿斯塔納時，哈薩克總理別克捷諾夫、阿斯塔納市長卡瑟姆別克等高級官員到機場送行。習近平專機起飛後，哈薩克三架空軍戰機升空護航。