上合組織峰會哈薩克登場 習近平暗批美「小院高牆」

上海合作組織峰會昨在哈薩克首都阿斯塔納登場，大陸國家主席習近平在發言中暗批美國，指面對「小院高牆」的現實風險，要維護發展權利，維持產業鏈供應鏈穩定通暢；面對冷戰思維要守住安全底線，面對干涉分化要攜手抵制外部干涉。

上合組織元首理事會第廿四次會議昨上午舉行，會議由輪值主席國哈薩克總統托卡耶夫主持，習近平、俄羅斯總統普亭等領導人與會。會議批准白俄羅斯加入上合組織，成為第十個正式成員國。目前上合組織還有二個觀察員國和十四個對話夥伴。會議還決定由大陸接任二○二四至二○二五年度上合組織輪值主席國。

習近平發言稱，面對冷戰思維的現實威脅，要守住安全底線，以對話和協作應對複雜交織的安全挑戰；面對「小院高牆」的現實風險，要維護發展權利，聯手推動科技創新，維持產業鏈供應鏈穩定通暢，激發區域經濟內生動力；面對干涉分化的現實挑戰，要鞏固團結力量，攜手抵制外部干涉，堅定相互支持，照顧彼此關切，把本國前途命運、地區和平發展牢牢掌握在自己手中。

成員國領導人簽署並發表「阿斯塔納宣言」，重申個別國家或國家集團單方面不受限制地加強全球反導彈系統將危害國際安全與穩定，成員國也將採取措施，防止任何違反尊重國家主權和領土完整原則的行為在本國領土發生，並將繼續堅決打擊恐怖主義、分離主義和極端主義。