聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸「懲獨」風險升 路透：外商擬撤台籍員工

聯合報／ 國際中心／綜合報導
路透社引述4名知情人士的說法報導，在北京當局發布懲治「台獨」頑固分子、最重可判死刑的「22條意見」後，一些外國企業正在考慮將台灣員工調離中國。路透
路透社引述4名知情人士的說法報導，在北京當局發布懲治「台獨」頑固分子、最重可判死刑的「22條意見」後，一些外國企業正在考慮將台灣員工調離中國。路透

路透引述四名知情人士說法報導，北京宣布懲治「台獨」頑固分子最重可判死刑後，一些外國企業正在考慮將台灣員工調離大陸。

報導指出，一名律師和二名高階主管表示，這項新規導致一些台灣外派人員以及在大陸營運的跨國公司，緊急評估其法律風險和影響程度。

博欽律師事務所駐北京合夥人吉莫曼表示：「有數家企業來找我們評估其人員面臨的風險。」吉莫曼拒絕透露這些企業名稱或產業。

吉莫曼說：「這些企業仍然擔心是否存在灰色地帶，比如說，在社群媒體的無害貼文，或在台灣選舉中投票給特定政黨、候選人，是否會被解讀為參與台獨活動。」

根據台灣政府最新調查，截至二○二二年，約有十七萬七千名台灣人在大陸工作。

二名高階主管表示，一些在大陸營運的外商企業已就安全問題與員工舉行會議。由於此事的敏感性，他們不願透露姓名。另一名消息人士指出，部分在大陸的台灣員工已收到並接受離開大陸的方案。

一名台商高階主管告訴路透，繼大陸反間諜法和香港國安法等措施後，大陸上月發布的懲治台獨「二十二條意見」增加在大陸做生意的不確定性。

另一名高階主管任職於一間大型跨國公司，這間公司的台籍高層經常到大陸出差。這位主管指出：「目前尚未達到決定不把他們送往那裡（中國）的階段，但是我們每天都會審視風險。」

華府智庫大西洋理事會全球中國中心研究員宋文笛表示，懲治台獨的「二十二條意見」將迫使外國企業「要嘛就完全退出中國營運以留住台灣人才，要嘛就停止僱用台灣人才」，這將代表「在中國工作或生活的台灣人會更少，進而使北京當局想贏取台人支持的企圖變得更為困難」。

主管 台灣人 台獨

延伸閱讀

體感溫度達44.1度 上海今午飆全大陸最高溫

軍備局證實陸軍營區使用華為路由器 將懲罰廠商

大陸人妻在台稱呼丈夫…被同事教育不能叫「老公」 對岸網友氣炸

【重磅快評】漁民打拚惜命命 民進黨政府不顧漁民死活

相關新聞

陸批兩國論 邱垂正：仍依憲法處理兩岸事務

陸委會主委邱垂正昨親自主持陸委會記者會，就賴總統兩岸論述引起的爭議表示，賴總統在就職演說開頭就表示依據「中華民國憲政體制...

陸「懲獨」風險升 路透：外商擬撤台籍員工

路透引述四名知情人士說法報導，北京宣布懲治「台獨」頑固分子最重可判死刑後，一些外國企業正在考慮將台灣員工調離大陸。

上合組織峰會哈薩克登場 習近平暗批美「小院高牆」

上海合作組織峰會昨在哈薩克首都阿斯塔納登場，大陸國家主席習近平在發言中暗批美國，指面對「小院高牆」的現實風險，要維護發展...

新聞眼／邱垂正扮鴿派 是導正或唱雙簧

賴總統上任以來多次提到「互不隸屬」，被大陸指為「新兩國論」，陸方再度對我漁船強勢執法。陸委會主委邱垂正昨天強調「兩岸關係...

北京盯上「台獨」 外企擬撤出在陸台籍員工

路透報導，知情人士透露，在北京表示可能對「頑固」的台獨分裂分子判處死刑後，一些外國公司正考慮將台灣員工遷出中國大陸。

新華社案 邱垂正：沒說過「確有其事」

報載新華社記者介入國內電視台政論節目案，政府行政調查已超過一周，陸委會主委邱垂正昨稱，自己沒有講過「確有其事」，而是要表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。