上任後首露面！陸委會副主委沈有忠：盼兩岸盡早恢復健康有序交流

陸委會1日上任的副主委沈有忠，4日下午在記者會上首度公開向媒體露面，他表示，加入陸委會感覺到非常榮幸，同時也是戰戰兢兢，期盼盡早能夠恢復兩岸健康有序的交流。

沈有忠是在陸委會主委邱垂正的介紹下，於記者會尾聲登場。他表示，自己從7月1日在東海大學借調到大陸委員會來服務，加入大陸委員會的行列跟優秀的同仁一起努力，「感覺到非常的榮幸，同時也是戰戰兢兢」。

沈有忠提到，現在的兩岸事務非常的繁瑣，而且變化也非常快速，變數也非常多，過往可能兩岸事務是在雙方之間有了一些默契，或者是有一些溝通後可以順利進行一些交流，「但現在外在的變數非常的多，而且變化也非常的快速」。此時加入陸委會也是深具挑戰的任務。

他表示在賴總統的領導，還有卓院長以及邱主委的領導下，希望能夠跟各界的朋友一起來共同努力，盡早能夠恢復兩岸健康和有序交流，並且能夠維持台海地區的和平和穩定，「這是我們現階段來講最重要的一個目的和使命」。

資料顯示，沈有忠具台大政治系博士學位，是國內知名的半總統制憲政研究專家，先前擔任東海大學政治系教授，近年來他除了憲政領域研究，也逐漸拓展到兩岸時事議題，包含曾在復興電台主持「兩岸論壇」節目、參加政論節目分析馬習二會等，他也受邀於今年初擔任海基會顧問。

沈有忠還曾數次在陸委會「大陸與兩岸情勢簡報」撰文。例如，他曾在文章中指出，政府應慎防民生議題遭到介入，例如「一顆蛋弄垮一個部長」的效應；也曾指出，中共藉由在地協力者帶動網路輿論，主要採三個行為單位分頭進行，包含台灣的在地協力者或立場接近的媒體、基層的意見領袖、培養的網紅。

目前陸委會3位副主委的缺已經補齊。據了解，未來沈有忠將與梁文傑、李麗珍一同分擔陸委會副主委督導各處的業務。