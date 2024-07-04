離島建設條例修法恐涉國家安全 陸委會邱垂正：無法同意

國民黨提案修正「離島建設條例」增訂第7條之一條文，開放中國廠商可參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫。大陸委員會主委邱垂正今天對此表示，該計畫可能涉及國家安全，陸委會現階段無法同意草案內容。

陸委會主委邱垂正下午主持陸委會例行記者會。有記者提問，近期立委提案離島建設條例可能引發國安疑慮，詢問邱垂正如何看待此事。

邱垂正表示，陸委會尊重委員的提案權。關於離島建設條例第7條之一的條文草案，相同提案也曾經在2017年被提出，包括引進大陸廠商參與政府主辦的離島重大建設的投資計畫，以及自中國大陸輸入機具、技術、操作人員等。

他指出，這個提案就是在離島建設條例的基礎上，排除兩岸條例的諸多規定。這個計畫可能與機場港口大橋等重大的公共工程有關，而且涉及到國家安全，以及整體避免遭到中國大陸滲透的疑慮，「所以我們認為現階段，我們沒辦法同意這個草案的內容，我們會跟委員加以說明」。

邱垂正進一步說明，過去金門大橋的建設，或者是自中國大陸引水的相關工程，相關的船隻機具或人員到台灣禁限制水域來工作，陸委會都會加以協處，不會讓工程有所延宕，既可以維護國家安全，又可以保障工作來進行，「所以我們認為這個修法，從我們的角度是不適合的」。

國民黨連江縣立委陳雪生、金門縣立委陳玉珍等人提案修正「離島建設條例」，增訂第7條之一條文，開放中國廠商可參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫，所需機具、技術及操作人力，可自中國輸入。