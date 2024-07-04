「兩岸關係就是兩岸關係」 陸委會邱垂正：政府對兩岸立場從未改變

賴清德總統520上台至今多次談及中華民國與中華人民共和國互不隸屬，引發陸方強烈不滿。陸委會主委邱垂正4日表示，中華民國是一個主權國家，兩岸互不隸屬既是客觀事實也是台海現狀，政府未來也將依中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其相關法律來處理兩岸事務，同時政府對兩岸的立場也從未改變，「兩岸關係就是兩岸關係」。

陸委會周四下午舉行例行記者會，由邱垂正親自主持。針對兩岸是否是兩國，邱垂正於會上首先舉出，賴總統在就職演說開頭就表示依據中華民國憲政體制，而這就包括中華民國憲法及其增修條文，以及兩岸人民關係條例等相關法規，政府未來也是會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，同時，處理兩岸事務的立場也從未改變。

邱垂正強調，我方政府的兩岸關係立場一貫，將秉持四個堅持，不卑不亢維持現狀，堅定地維護兩岸關係和平穩定現狀，而「兩岸關係就是兩岸關係」。

至於未來兩岸要如何互動，邱垂正提到，兩岸高政治性的議題短期無法解決，除非中共要放棄敵對的議題、政治框架的前提，以及武力脅迫的手段。他續指，北京當局始終不承認中華民國迄今存在的客觀事實，近年又逐步增強對台強制性的施壓力道，威嚇台灣人民的自由民主權利，這都是造成兩岸關係緊張及區域不安的根源，同時，使雙方互動更加困難重重。

邱垂正進一步說，這些只會加深兩岸彼此的隔閡以及認知差距，無助於兩岸關係的良性互動發展，所以我方呼籲對岸應停止對台一切的威脅恫嚇，要共同承擔維護台海和平責任，更應正視兩岸的權利，尊重台灣民意。雙方應在對等尊嚴的原則下對話交流來累積善意互動的循環，同時，回應雙方人民與國際社會的期待。

邱垂正再稱，兩岸人民關切的民生議題、事務性議題等，都不應該牽涉任何的政治前提或政治操作。雙方應該降低敵意螺旋，防止意外衝突發生，並透過理性理解的方式來解決爭議，進而產生兩岸正向交流的動力造福人民。

談到大陸國台辦批賴政府兩岸互不隸屬說法，是罔顧事實、曲解法理，赤裸裸販賣「兩國論」，邱垂正對此回應，中華民國是一個主權國家，而主權國家就是對內代表最高對外獨立自主，「查看了我們所有的憲法，我們從來沒有跟世界上任何一個國家是有歷史的」，所以兩岸互不隸屬，它既是客觀事實，也是台海現狀。

至於有媒體問到美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊網路版近期刊登華府兩岸學者葛來儀文章，呼籲台北跟北京應恢復交流跟對話，邱垂正對此指，我方不斷呼籲此事，且過去以來我方不斷在維護兩岸溝通聯繫的機制，同時也不斷呼籲對岸應該去除僵化思維以及政治框架的前提，讓兩岸可以在對等尊嚴原則下進行對話溝通，這是我方長期的政策。

鑑於此，邱垂正說，未來我方會持續在對等互惠的原則下，透過善意的堆疊，促進兩岸能夠善意循環，進而推動兩岸良性互動的動力，使其成為兩岸和平穩定的基礎，我方願意從這個方向來努力，也呼籲對岸要能相向而行，為兩岸人民福祉多做些事，保障雙方良性互動。