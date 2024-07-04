南竿機場遭陸無人機侵擾 馬防部：按程序通報民航
馬祖南竿機場2日首遭中國無人機侵擾，外界質疑馬防部未有應處。馬防部今天強調，該架軍用無人機未進入禁限制水域上空，掌握動態後即按程序通報民航站塔台並採取適當應變作為，呼籲外界勿錯誤傳播。
馬祖南竿機場2日上午首次出現中國無人機干擾，立榮航空2航班因此延誤，外界事後質疑陸軍馬祖防衛指揮部未有應處作為。
陸軍馬祖防衛指揮部傍晚發布新聞稿表示，該架軍用無人機並未進入禁限制水域上空，防區掌握其動態後，即按程序通報民航站塔台，依其權責及判斷，採取適當應變作為。
馬防部強調，部分評論質疑「大陸無人機飛越南竿不開砲」，已偏離事實甚遠，亦不符國軍戰備應處作為，籲請勿作錯誤傳播，避免影響大眾視聽。
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