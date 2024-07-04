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新華社疑案調查逾一周 陸委會主委邱垂正：我從未說「確有其事」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會主委邱垂正4日下午指出，自己沒講過「確有其事」。（記者許正宏／攝影）
陸委會主委邱垂正4日下午指出，自己沒講過「確有其事」。（記者許正宏／攝影）

新華社疑案目前已經由政府調查超過一周時間，但一直沒有向外公布具體結果，陸委會主委邱垂正4日下午澄清，自己沒有講過「確有其事」。未來會同相關機關查處完了，「如果可以對外說明我們就對外說明，不過現在還在這個過程中」。

邱垂正4日下午主持陸委會例行記者會，針對新華社疑案，立委羅智強4日上午表示陸委會說找不到爆料人，是沒有把主委邱垂正、自由時報記者、民進黨立委沈伯洋當人，就此邱垂正指出，自己當天在立法院備詢，因為最後剩兩秒鐘，自己說「有，我們有跟文化部一起在做行政調查」，他強調此言意思是說「我們有在做調查」。

他提到，陸媒記者來台駐點應該遵守我們政府的法令規範，相關的規範包括大家熟悉的《兩岸條例》之外，還有《大陸人士來台許可辦法》之外，還有《大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪的注意事項》，不得從事與許可目的不符合的活動，包括從事政論節目的規劃或是製作相關活動，都曾經在注意事項裡面就有具明。

至於行政調查，邱垂正表示，各個主管機關，包括文化部、NCC，都有依其職權向必要的相關的機關還有相關人進行了解與約晤，正在盡速彙整相關機關處理的情形、進一步會同相關機關來共同查處。「如果一有適當的時機，我們也會對外來說明」。

本報記者詢問，方才說的「有，我們有跟文化部在行政調查」，意思是否為有調查而非有這起事件？他表示，「我們有一個動作」，「『確有其事』我從來沒講過這四個字」。

對於已經調查一周，目前政府掌握的情況到底如何，陸委會副主委梁文傑多次在媒體面前表示「該問的都問了」，但是到底有沒有比較具體的成果？陸委會對自由時報這篇報導的真實性有無結論？

邱垂正則回應本報記者指出，「我們會從相關機關處理的相關意見，會同它們查處完了，如果可以對外說明我們就對外說明，不過現在還在這個過程中」。

後續媒體提問，4日上午國安局長蔡明彥說有收到各種情資，調查局已經立案，有沒有收到相關消息？邱垂正則表示，行政部門只能依照行政職權進行必要行政調查，至於司法機關司法調查我們只能表示尊重，「雖然我們如果有查到具體事證也可以移轉司法機關，但我們程序還在進行中」。

立法院外交及國防委員會4日上午邀請陸委會、文化部、國安局、調查局與國家通訊傳播委員會報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」。不過委員會召委王定宇在上午會議開始不久，就宣布休息到下午兩點半再開會，下午兩點半則直接宣布散會，導致現場沒有立委能夠進行質詢，僅有官員向媒體的回應，而國安局長蔡明彥、陸委會副主委梁文傑則都沒有向媒體公布任何具體的調查結果。

兩岸條例 國安局 邱垂正 陸委會

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