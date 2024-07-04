陸媒「盯梢」傳聞查了近10天 陸委會還是只有這句話

新華社「盯梢」疑案連日來引發社會巨大關注，但報導出現至今已將近十天，行政調查的結果卻遲遲未能有具體內容，陸委會副主委梁文傑4日下午仍然表示「該問的都問了」。

梁文傑4日下午第二度赴立法院國防外交委員會備詢時，就此案指出「該問的都問了，就是這個案子裡面，在我們作為行政主管機關範圍內可以問的人我們都會問」。

媒體詢問究竟問了哪些人？梁文傑則說會問邀請單位、被邀請單位，「基本上就是相關人士」，也包含新華社記者。但對於爆料此案的自由時報記者，梁文傑則說，「自由時報是報導單位，我們會去洽詢，但我們行政主管機關對自由時報是沒有管理權的，所以我們會洽詢」。

他也表示，NCC是發函給廣電衛星公會，廣電衛星公會給他們的「基本上是沒有答案」，NCC有他的職權。不過對於是否有找到「資深媒體人」，他僅回應「謝謝」。

本報記者詢問，目前行政調查有何具體進展？梁文傑仍重申「我們該問的都問了」、媒體再追問是否有問出具體事證？他仍指「該問的都問了」。

而國安局副局長黃明昭則表示，國安單位的情資不斷進來，我們會做即時處理，包括是不是涉及違法，會與相關單位做後續偵辦。

此前在4日上午，國安局長蔡明彥透露此事已由調查局立案調查，但面對媒體詢問有何具體調查結果，他僅回應，「司法調查能夠調閱的資料比較廣泛，這部分我們尊重調查單位後續處理的過程還有結果」。

隨後針對綠委沈伯洋說兩個月前曾通報國安單位，國安局有沒有當時就接獲消息並調查？有無調閱相關通聯紀錄？惟蔡明彥皆不發一語。

而就澎湖漁船案，梁文傑下午則表示，人員「當然是平安」；黃明昭指出，我們漁民出海捕撈，海巡署有護漁，也呼籲在所謂的中共的海域，「盡可能要避開，在我們公海或者領海來做捕撈」。