意有所指？習近平喊話上合成員國：抵制外部干涉、掌握自己命運

中國國家主席習近平今天在上合組織峰會意有所指地說，面對「小院高牆」的現實風險及「干涉分化」的現實挑戰，上合成員國要「維護發展權利」及「攜手抵制外部干涉」，把本國前途命運、地區和平發展「牢牢掌握在自己手中」。

央視新聞報導，當地時間今天上午，習近平在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出席上海合作組織成員國元首理事會第24次會議並發表演說時，作上述表示。而在今天稍早，對外立場與俄羅斯亦步亦趨的白俄羅斯，今天正式成為上合組織的第10個成員國。

根據報導，習近平說，面對冷戰思維的現實威脅，上合成員國要「守住安全底線」。堅持踐行「共同、綜合、合作、可持續」的安全觀，以對話和協作應對複雜交織的安全挑戰，以共贏思維應對深刻調整的國際格局，共建持久和平、普遍安全的世界。

習近平又說，面對「小院高牆」的現實風險，上合成員國要「維護發展權利」。堅持普惠包容，聯手推動科技創新，維護產業鏈、供應鏈穩定通暢，激發地區經濟內生動力，推動實現共同發展目標。

他提到，面對「干涉分化」的現實挑戰，上合成員國要鞏固團結力量，「攜手抵制外部干涉」，堅定相互支持，照顧彼此關切，以和為貴處理內部分歧，聚同化異破解合作難題，「把本國前途命運、地區和平發展牢牢掌握在自己手中」。

習近平說，上合組織成立23年後，成員國增加到10個，上合組織「大家庭」覆蓋三大洲26個國家，「夥伴越來越多，合作基礎更加堅實」。當前，世界百年變局加速演進，人類社會又一次站在歷史的十字路口。上合組織「站在歷史正確一邊，站在公平正義一邊」，對世界至關重要。