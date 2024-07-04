「寫評論改變不了什麼」…香港巨變後憂越線 蔡子強轉寫散文治港人傷痛

香港著名政治評論員蔡子強近年由寫政治評論轉為寫散文，透過歷史借古諷今，藉詩詞紓解自己及港人的鬱結。他說，在現今世道寫評論不會帶來改變，而且紅線處處，倒不如寫散文治癒港人的傷痛，幫助大家好好生活下去。

蔡子強是香港中文大學政治與行政學系高級講師，專長研究及分析選舉。除了香港日常政治議題外，每逢選舉，媒體都想聽取他的評論。

過去20至30年蔡子強在香港明報撰寫政治評論，每週的長文2000至3000字，他的評論都有影響力。隨著香港2019年爆發反修例運動，2020年中實施國安法後，近年他轉為在明報副刊寫散文，每篇數百字。

蔡子強接受中央社訪問時表示，自己於1980年代曾擔任中文大學學生會會長，當時香港民主運動開始，自己希望幫助香港創造未來；雖然其後發生八九六四民運，但香港仍慢慢朝著自由民主的方向前進。

他說，香港過去數年急劇轉變，尤其是2021年「天崩地裂」、「風聲鶴唳」，政治氣氛相當低壓，他有不少好朋友被捕，支聯會、教協等民間組織解散，香港蘋果日報結業等，是他最沮喪的時候，甚至想過提早退休。

2021年香港「完善」選舉制度，落實愛國者治港。同年12月舉行「完善」制度後的首場立法會選舉。

如果是以前，會在媒體上看到不少蔡子強的分析。但從那年開始，他不再評論選舉。他說，「因為這不是我認識的選舉」。

蔡子強說，當時他情緒低落到不想再寫文章，最終決定不再寫政治評論。

他直言，在紅線處處下，寫政治評論壓力很大，擔心有時倉卒之下未能好好拿捏「分寸」及「火候」，而且在目前香港的政治環境下，也不是容易的事。

他說，除了香港發生巨變，在空前動蕩的世界，例如下任美國總統可能是難以預測的人，他感到憑自己以往所學的，不能夠構建一套新的理論作出分析，而他作為負責任的學者，不會輕率地作出判斷。

相反，過去數年令他自己及很多香港人心裡留下鬱結，例如離散與留下的港人會批評對方，「因為大家的傷痛很大，大家會很暴躁，就容易互相指責。」

這驅使蔡子強產生另一種想法，「我現在首要處理的，非香港往何處去，也不到我處理，因為變數太多，如何去規劃或做判斷呢？這是很難，也不是短期內大家會有答案。我現在首要處理的，反而是治癒大家的情感、傷痛，令大家可以好好生活下去」，他說。

蔡子強由以往寫一針見血的政治評論，轉為寫散文，透過歷史借古諷今，藉著詩詞、電影，甚至足球、飲食、親情、友情，說出大家心中的失落，嘗試解開心中的鬱結。

近日蔡子強在台灣出版新書「遠路不須愁日暮」，結集了他近2年在明報及其他平台撰寫的100篇散文。這些散文其中一個特點，就是蔡子強形容：「你看得明白就明白」。

如書中收錄了一篇題為「廢相」的文章，描述明太祖朱元璋以「擅權植黨」罪名，殺死丞相胡惟庸，後來把該職位廢掉，厲行集權。雖然他勤政，但把原來宰相的工作都自己管，難免吃力。朱元璋生性多疑，擔心皇權受威脅，把大量功臣殺了或貶了。為了駕馭群臣，他用上錦衣衛，弄得朝廷腥風血雨。

蔡子強說，如果讀者有留意文章首次刊登時正發生的一件大事，就會明白。

蔡子強在多篇散文中寫了他探監的經歷。他幾位朋友在幽禁的歲月裡信了主，填補心靈上的破洞。聖經裡的「約伯記」講述約伯一生正直，真誠信神，卻蒙冤受屈，受苦受難。幾位牆內的朋友也有讀「約伯記」，「因為他們想為自己的困惑找答案。」

蔡子強在散文中又提到，有牆內的朋友沒有懷憂喪志，「總是如少女般綻放春天般的笑容」，探監時要回答她提出對民主的種種問題；但也有從前是「鐵漢子」的朋友，說起家人時眼泛淚光，「我是知道自己的歷史位置的…只是，我覺得虧欠了太太…。」

另一位選擇認罪的朋友慨嘆：「Time is not on myside」（時間不在我這一邊），說如今已屆暮年，只希望早點出去，與家人共度餘生。

蔡子強說，把探監經歷寫出來，是希望他們不被遺忘；也有牆內的朋友想他繼續寫下去，因為他們都在看。

他說，「以前覺得自己的功能是建構偉大的理論方向， 現在年紀大了，覺得做一個好人便算。構建偉大方向幫不幫到香港？我不知道，但做這些微小的事令他們（牆內朋友）快樂，我一定知。」

從蔡子強的散文中，感到他好像坦然、豁達地面對不安。將60歲的他說，可能自己年紀大了，很多事情也看開了，「痛苦有時，快樂有時」，這也是令自己抒懷的方法。

蔡子強書中一篇散文題為「君子固窮」，提到孔子一生雖然在政治上失敗，抱負難展，不像張儀之流般「人無恥便無敵」，可以連橫六國，口蜜腹劍，左右逢迎。 但千百年後孔子成了「萬世師表」，張儀卻為後世所不齒，留下罵名。

蔡子強在訪問中曾說，希望現在寫一些令大家有共鳴的事，相信不少港人看過他的文章，都會有共鳴。