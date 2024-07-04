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「寫評論改變不了什麼」…香港巨變後憂越線 蔡子強轉寫散文治港人傷痛

中央社／ 台北4日電
香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強由以往寫政治評論轉為近年寫散文，他說，現在寫評論改變不了什麼，反而首要是想透過文章解開自己及港人的鬱結。中央社
香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強由以往寫政治評論轉為近年寫散文，他說，現在寫評論改變不了什麼，反而首要是想透過文章解開自己及港人的鬱結。中央社

香港著名政治評論員蔡子強近年由寫政治評論轉為寫散文，透過歷史借古諷今，藉詩詞紓解自己及港人的鬱結。他說，在現今世道寫評論不會帶來改變，而且紅線處處，倒不如寫散文治癒港人的傷痛，幫助大家好好生活下去。

蔡子強是香港中文大學政治與行政學系高級講師，專長研究及分析選舉。除了香港日常政治議題外，每逢選舉，媒體都想聽取他的評論。

過去20至30年蔡子強在香港明報撰寫政治評論，每週的長文2000至3000字，他的評論都有影響力。隨著香港2019年爆發反修例運動，2020年中實施國安法後，近年他轉為在明報副刊寫散文，每篇數百字。

蔡子強接受中央社訪問時表示，自己於1980年代曾擔任中文大學學生會會長，當時香港民主運動開始，自己希望幫助香港創造未來；雖然其後發生八九六四民運，但香港仍慢慢朝著自由民主的方向前進。

他說，香港過去數年急劇轉變，尤其是2021年「天崩地裂」、「風聲鶴唳」，政治氣氛相當低壓，他有不少好朋友被捕，支聯會、教協等民間組織解散，香港蘋果日報結業等，是他最沮喪的時候，甚至想過提早退休。

2021年香港「完善」選舉制度，落實愛國者治港。同年12月舉行「完善」制度後的首場立法會選舉。

如果是以前，會在媒體上看到不少蔡子強的分析。但從那年開始，他不再評論選舉。他說，「因為這不是我認識的選舉」。

蔡子強說，當時他情緒低落到不想再寫文章，最終決定不再寫政治評論。

他直言，在紅線處處下，寫政治評論壓力很大，擔心有時倉卒之下未能好好拿捏「分寸」及「火候」，而且在目前香港的政治環境下，也不是容易的事。

他說，除了香港發生巨變，在空前動蕩的世界，例如下任美國總統可能是難以預測的人，他感到憑自己以往所學的，不能夠構建一套新的理論作出分析，而他作為負責任的學者，不會輕率地作出判斷。

相反，過去數年令他自己及很多香港人心裡留下鬱結，例如離散與留下的港人會批評對方，「因為大家的傷痛很大，大家會很暴躁，就容易互相指責。」

這驅使蔡子強產生另一種想法，「我現在首要處理的，非香港往何處去，也不到我處理，因為變數太多，如何去規劃或做判斷呢？這是很難，也不是短期內大家會有答案。我現在首要處理的，反而是治癒大家的情感、傷痛，令大家可以好好生活下去」，他說。

蔡子強由以往寫一針見血的政治評論，轉為寫散文，透過歷史借古諷今，藉著詩詞、電影，甚至足球、飲食、親情、友情，說出大家心中的失落，嘗試解開心中的鬱結。

近日蔡子強在台灣出版新書「遠路不須愁日暮」，結集了他近2年在明報及其他平台撰寫的100篇散文。這些散文其中一個特點，就是蔡子強形容：「你看得明白就明白」。

如書中收錄了一篇題為「廢相」的文章，描述明太祖朱元璋以「擅權植黨」罪名，殺死丞相胡惟庸，後來把該職位廢掉，厲行集權。雖然他勤政，但把原來宰相的工作都自己管，難免吃力。朱元璋生性多疑，擔心皇權受威脅，把大量功臣殺了或貶了。為了駕馭群臣，他用上錦衣衛，弄得朝廷腥風血雨。

蔡子強說，如果讀者有留意文章首次刊登時正發生的一件大事，就會明白。

蔡子強在多篇散文中寫了他探監的經歷。他幾位朋友在幽禁的歲月裡信了主，填補心靈上的破洞。聖經裡的「約伯記」講述約伯一生正直，真誠信神，卻蒙冤受屈，受苦受難。幾位牆內的朋友也有讀「約伯記」，「因為他們想為自己的困惑找答案。」

蔡子強在散文中又提到，有牆內的朋友沒有懷憂喪志，「總是如少女般綻放春天般的笑容」，探監時要回答她提出對民主的種種問題；但也有從前是「鐵漢子」的朋友，說起家人時眼泛淚光，「我是知道自己的歷史位置的…只是，我覺得虧欠了太太…。」

另一位選擇認罪的朋友慨嘆：「Time is not on myside」（時間不在我這一邊），說如今已屆暮年，只希望早點出去，與家人共度餘生。

蔡子強說，把探監經歷寫出來，是希望他們不被遺忘；也有牆內的朋友想他繼續寫下去，因為他們都在看。

他說，「以前覺得自己的功能是建構偉大的理論方向， 現在年紀大了，覺得做一個好人便算。構建偉大方向幫不幫到香港？我不知道，但做這些微小的事令他們（牆內朋友）快樂，我一定知。」

從蔡子強的散文中，感到他好像坦然、豁達地面對不安。將60歲的他說，可能自己年紀大了，很多事情也看開了，「痛苦有時，快樂有時」，這也是令自己抒懷的方法。

蔡子強書中一篇散文題為「君子固窮」，提到孔子一生雖然在政治上失敗，抱負難展，不像張儀之流般「人無恥便無敵」，可以連橫六國，口蜜腹劍，左右逢迎。 但千百年後孔子成了「萬世師表」，張儀卻為後世所不齒，留下罵名。

蔡子強在訪問中曾說，希望現在寫一些令大家有共鳴的事，相信不少港人看過他的文章，都會有共鳴。

六四 港版國安法 香港

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