義大利總理三中全會後將訪中 尋求雙邊關係新平衡

義大利總理梅洛尼的極右政黨在6月歐洲議會選舉後，成為歐盟少數勢力擴大的國家領袖之一，在義大利退出中國的「一帶一路」倡議後，義媒報導她將在7月底，即中共三中全會後訪問中國，分析指出，中義將尋求雙邊關係新平衡。

歐洲議會6月改選，梅洛尼（Giorgia Meloni）的極右政黨在歐洲議會選舉贏得義大利最多選票，使她成為歐洲聯盟（EU）中少數勢力擴大的國家領袖之一，她的意向勢必牽動歐盟。

德國之聲3日引述義大利媒體報導，指梅洛尼預計7月底將率領政商代表團訪中，成為中共三中全會後首位訪中的西方大國領導人。

報導提到，義大利商業與製造業部長烏索（AdolfoUrso）4日飛抵北京進行2天訪問，被指是為梅洛尼鋪路，這是自2023年12月義大利退出「一帶一路」協議之後，義大利政府部長首次訪問中國。

義大利著名漢學家、前任駐中使館文化參贊郗士（Francesco Sisci）在接受德國之聲採訪時分析認為，改善兩國關係，加強商貿往來，並找到一個新的平衡，無疑是這次梅洛尼訪中的主要目的。

郗士表示，義大利與德國和法國類似，儘管在俄羅斯入侵烏克蘭以及貿易赤字和智慧財產權等問題上對中國有很多不滿，但仍希望能在雙邊關係中找到一個「既要也要」的平衡點。

一方面義大利希望北京能理解作為北約成員國和歐盟成員國在烏克蘭戰爭以及台海和平問題上必須擁有的基本立場和應盡義務，另外一方面也會在退出「一帶一路」之後爭取改善雙邊貿易環境，力爭吸引中國投資和增進貿易，減少貿易赤字，特別是促進和保障義大利葡萄酒和農業商品的出口等事宜。

郗士分析，北京或許覺得在烏克蘭戰爭中支持俄羅斯增加了與美國對抗的籌碼，但其實此舉也直接傷害到歐洲的直接利益，成為中歐關係惡化的一大主要原因，從而迫使原本希望盡量在美國與中國之間中立的歐盟國家被迫選邊站。

郗士說，這個問題不解決，中歐關係中長期是雙輸，而梅洛尼此行肯定會把義大利和歐盟的想法向北京再次坦直詮釋。