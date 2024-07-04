中俄蒙外長磋商 王毅：排除外部干擾共建穩定地區格局

大陸外長王毅近日陪同大陸國家主席習近平赴哈薩克參加上合組織會議，期間與俄羅斯、蒙古外長共同舉行「中俄蒙三方外長磋商」，王毅強調，大陸願同俄方和蒙方一道，恪守合作初心，錨定正確方向，加強團結協作，「排除外部干擾」，共商互利共贏的有效路徑，共建繁榮穩定的地區格局，共用區域發展的利好成果。

據大陸外交部消息，中共政治局委員兼外長王毅7月3日在阿斯坦納主持中俄蒙三方外長磋商，同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、蒙古國外長巴特策策格（Battsetseg Batmunkh）共商三方合作事宜。

王毅說，中俄蒙是休戚與共的永久鄰邦、命運相連的合作夥伴，三方互利合作具有先天地緣優勢和深厚傳統積澱，符合三國人民的根本利益。近年來，在三國元首戰略引領下，中俄蒙三方務實合作穩步發展，各領域交流對話走向深入，中蒙俄經濟走廊建設扎實推進。

他強調，今年是大陸同俄蒙兩國建交75周年，也是中俄蒙機制成立十周年。大陸願同俄方和蒙方一道加強團結協作，排除外部干擾，共商互利共贏的有效路徑，共建繁榮穩定的地區格局，共用區域發展的利好成果。

拉夫羅夫和巴特策策格則高度評價中俄蒙三方外長磋商機制，表示三方互利合作有著廣闊前景和巨大潛力，願同大陸攜手落實好三國元首重要共識，加強歐亞經濟聯盟、「草原之路」同共建「一帶一路」倡議對接，加快互聯互通和中蒙俄經濟走廊建設，打造更多標誌性重點項目。

官方並指，三國外長還就共同關心的國際和地區問題交換了看法，表示「將加強多邊協調，反對單邊行徑，維護地區和平穩定，促進區域融合發展」。