國籍漁船馬公西北遭中國海警船騷擾 海巡署加強巡護

媒體報導，國籍「龍劼滿」號漁船，昨晚於馬公西北方60浬、中線以西海域遭中國海警船騷擾，通報海巡署緊急援處後航離現場；海巡署已增派艦艇加強巡弋，全面提升執法巡護作為。

海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，昨天晚間8時35分許，海巡署第13（澎湖）巡防區接獲「龍劼滿」漁船撥打118通報，於澎湖馬公西北方60浬（限制水域外34浬，中線以西11.5浬）遭舷號不明中國海警船實施探照燈干擾，並逐漸靠近。

海巡署獲報後，立即調派西南海域「偉星艦」、澎湖海巡隊線上3539艇前往援處，增派10091艇緊急出勤，另外同步通報漁業署通知附近作業漁船注意；至晚間近9時許，「龍劼滿」漁船表示，已航離現場，未再遭海警船追逐。

海巡署艦艇已在案發海域巡弋，並將附近海域列為巡護重點，依護漁勤務標準作業程序，掌握海域情勢及船舶動態，加強巡邏適時應對，全面提升執法巡護的作為；漁民朋友如在海上遇到突發狀況，請立即撥打118海巡服務專線，海巡署將會立即趕往援處。