快訊

才爆偷吃護理師！名醫江坤俊再被控「性騷女營養師」 4字回應澄清

「老人與狗」16歲咪咪胰臟癌離世！化療完散步突癱軟倒腳邊 老人親手埋葬堅強道別

國籍漁船馬公西北遭中國海警船騷擾 海巡署加強巡護

中央社／ 澎湖縣4日電

媒體報導，國籍「龍劼滿」號漁船，昨晚於馬公西北方60浬、中線以西海域遭中國海警船騷擾，通報海巡署緊急援處後航離現場；海巡署已增派艦艇加強巡弋，全面提升執法巡護作為。

海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，昨天晚間8時35分許，海巡署第13（澎湖）巡防區接獲「龍劼滿」漁船撥打118通報，於澎湖馬公西北方60浬（限制水域外34浬，中線以西11.5浬）遭舷號不明中國海警船實施探照燈干擾，並逐漸靠近。

海巡署獲報後，立即調派西南海域「偉星艦」、澎湖海巡隊線上3539艇前往援處，增派10091艇緊急出勤，另外同步通報漁業署通知附近作業漁船注意；至晚間近9時許，「龍劼滿」漁船表示，已航離現場，未再遭海警船追逐。

海巡署艦艇已在案發海域巡弋，並將附近海域列為巡護重點，依護漁勤務標準作業程序，掌握海域情勢及船舶動態，加強巡邏適時應對，全面提升執法巡護的作為；漁民朋友如在海上遇到突發狀況，請立即撥打118海巡服務專線，海巡署將會立即趕往援處。

海巡署 澎湖 馬公

延伸閱讀

我漁民昨晚澎湖金門外海作業 遭陸海警驅離、嗆「不要命了」

陸押回我澎湖漁船 農業部證實查扣點在陸方領海內

我方漁船越界還推給海巡署？新黨主席吳成典：陸委會不能處理就下台

海巡署首次派船艇駛入中方領海 100噸艇憂遭口袋戰術包夾...掉頭離去

相關新聞

有指標可預判台海戰爭！但最可能情況是誤判和挑釁引發意外衝突

彭博專欄作家裴敏欣撰文表示，美國高階官員和軍事指揮官對於中國大陸可能何時攻台，有南轅北轍的預測，這對想確認開戰可能性的企...

北京與菲律賓南海磋商 陸專家：讓國際社會鬆一口氣

大陸與菲律賓近期在南海諸多島礁爭端有所升級，不過雙方仍於近日在馬尼拉召開南海問題雙邊磋商會議，對此大陸學者解讀，此次磋商...

中俄蒙外長磋商 王毅：排除外部干擾共建穩定地區格局

大陸外長王毅近日陪同大陸國家主席習近平赴哈薩克參加上合組織會議，期間與俄羅斯、蒙古外長共同舉行「中俄蒙三方外長磋商」，王...

日本眾院副議長傳擬月底訪問大陸 將呼籲重啟議員交流

大陸與日本雙方關係近年變化幅度不小，而在議會交流的部分，傳出日本眾院副議長將於22日訪問大陸，屆時將會呼籲重啟雙方議會交...

反送中後 港社工管理階層須宣誓效忠特區

香港立法會3日三讀通過「社工註冊修訂條例草案」，要求社工（志工）管理階層今後必須宣誓擁護基本法和效忠特區。社工界此前一直...

中國海警加大海上執法 驅離進入釣魚台領海的日船

中國海警今天聲稱，日本的漁船與數艘巡視船在2日至4日先後「非法」進入釣魚台領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施與警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。