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有指標可預判台海戰爭！但最可能情況是誤判和挑釁引發意外衝突

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
彭博資訊專欄作家裴敏欣說，台海戰爭最可能發生的狀況是誤判和挑釁引發意外衝突。美聯社
彭博資訊專欄作家裴敏欣說，台海戰爭最可能發生的狀況是誤判和挑釁引發意外衝突。美聯社

彭博專欄作家裴敏欣撰文表示，美國高階官員和軍事指揮官對於中國大陸可能何時攻台，有南轅北轍的預測，這對想確認開戰可能性的企業，助益不大。他提出以三個關鍵數據來判斷，更簡單也準確。

裴敏欣認為中國大陸將自俄烏戰爭汲取教訓。他說，俄羅斯總統普亭併吞克里米亞後，花了8年時間強化俄國經濟，但他以為攻打烏克蘭能以閃電戰取勝，沒有做足持久消耗戰的準備。中國大陸則會設法讓自己在潛在的持久衝突中處於更有利地位，因此自給自足能力很重要，這要看在西方金融機構的外匯存底、戰略存糧，以及石油儲備。

啟戰前，中國大陸料將拋售美國公債以減少承受西方金融壓力，用這筆錢買黃金或華府無法觸碰的其他資產。對岸還可能減持歐元、日圓和英鎊。對岸持有的美債已降至7,700多億美元，遠低於2018年1月美中貿易戰開打前的1.17兆美元。地緣政治緊張局勢是主因，而大陸經濟下滑，人民幣貶值，北京不需要買美債阻升人民幣。這個金額先前是逐步走低，但如果短時間內急降，台海戰爭就可能一觸即發。匆忙拋售會蒙受損失，但好過血本無歸。

另一個關注點是糧食自給率。2000年，中國大陸糧食供應有94%來自國內，2020年，這個比率降到66%，意味對岸約有三分之一的需求要靠進口，如果被美國海軍切斷貿易路線，問題會很嚴重。北京3月立法，宣布糧食自給自足是當務之急。雖然不知道國內供應比率的目標訂在多少，但鐵定要比66%高很多。

同樣的道理，美國可能在戰時攔阻對岸進口石油。今年1月，中國大陸原油庫存總量是9.34億桶，大約是兩個月的消費，而如果大陸想打仗，顯然必須增加儲備。

這些都會讓中國大陸在發動攻擊前洩露出意圖。建立石油儲備和強化糧食安全的代價會很高昂，而且要花多年準備。到那時，中國大陸也要先大幅減持美債，才會發動攻勢。

因此，裴敏欣指出，兩岸爆發全面戰爭的可能性很低，更可能發生的是意外衝突，源於北京、華府或台北的誤判或挑釁。三方都該有所準備且全力防範。

俄烏戰爭 美國

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