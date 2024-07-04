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中國海警加大海上執法 驅離進入釣魚台領海的日船

中央社／ 台北4日電
圖為釣魚台列嶼。（路透資料照片）
圖為釣魚台列嶼。（路透資料照片）

中國海警今天聲稱，日本的漁船與數艘巡視船在2日至4日先後「非法」進入釣魚台領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施與警告驅離。

中國海警局新聞發言人劉德軍今天表示，「7月2日至4日，日『鶴丸』、『善幸丸2』號漁船和數艘巡視船先後非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離」。

劉德軍聲稱，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動」。中國海警艦艇將繼續依法在中國管轄海域展開海上維權執法活動，維護國家主權、安全和海洋權益。

中國與日本一直存在釣魚台主權爭端，至今未解；在南海，中國與菲律賓衝突不斷升級。兩岸之間的金廈海域衝突，在2日一澎湖籍漁船遭中國大陸海警船攔檢並壓回扣留，也再次升高兩岸緊張。

日本 釣魚台

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