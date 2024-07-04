陸媒「盯梢」疑雲爆料者是誰？梁文傑：該問的都有問

引起兩岸媒體交流震盪的報載新華社記者盯梢國內某政論節目案，已經延燒將近10日，相關機關也都到立法院提出報告並備詢，不過迄今沒有任何具體調查內容被披露，對於「新華社案」的「爆料者」、「資深媒體人」究竟是誰，陸委會副主委梁文傑上午僅說，「該問的都有問」，仍沒有透露任何具體的調查成果。

立法院外交及國防委員會4日上午邀請陸委會、文化部、國安局、調查局與國家通訊傳播委員會報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」。

會議前，國安局長蔡明彥透露此事已由調查局立案調查，但面對媒體詢問有何具體調查結果，他僅回應，「司法調查能夠調閱的資料比較廣泛，這部分我們尊重調查單位後續處理的過程還有結果」。

在會議期間，由於民進黨發動甲動，國防外交委員會主席王定宇宣布休息後隨即離去，會議空等已超過半小時，現場媒體等待一陣後，繼續上前詢問蔡明彥，關於綠委沈伯洋說2個月前曾通報國安單位，國安局有沒有當時就接獲消息並調查？有無調閱相關通聯紀錄？惟蔡明彥皆不發一語。

而面對媒體不斷詢問，新華社案的「爆料者」是誰、有沒有找所謂的「資深記者」求證，陸委會副主委梁文傑僅回應說，「該問的都有問」，並未多談具體情況。隨後媒體再度詢問「爆料者」、「資深媒體人」有無找到？梁文傑則指出「我們必須要對立法院先負責」，仍未具體回應。

在報告環節，文化部指出，已發函要求邀請單位與駐台媒體進行說明，目前正在偕同陸委會進行調查，若有違規事項會依照相關規定進行處理。

陸委會則在報告提到，「相關主管機關針對涉及違法個案積極調查處理」，並提到有關日前媒體報導陸媒駐點記者涉及介入國內電視節目製作案，「本會刻會同主管機關文化部就個案事實進行查明中，違反相關規定將依法處理」。

國民黨立委羅智強則在會議休息期間「自主質詢」上台表示，東森新聞台「一直是大家很尊敬的新聞台」，結果自由時報報導後，陸委會主委邱垂正出來說確有其事，「是什麼事？」他建議梁文傑，「要不要把爆料人邱垂正也問一下」。

羅智強批評「一個假新聞，民進黨政府在附和，就去糟蹋人家新聞台名譽、公信力。這樣的政府對得起新聞自由四個字嗎？」他也詢問NCC，自由時報、沈伯洋「算不算不實新聞？」呼籲查清此事。