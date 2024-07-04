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港府多年赤字 決定恢復徵收酒店房租稅

中央社／ 香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港當局決定恢復徵收酒店房租稅3%，以彌補政府多年出現的財政赤字。不過，有旅遊業者擔心，這會影響旅客訪港的意欲。

港府昨天向立法會提交決議案，預告於明年1月1日起恢復徵收酒店房租稅，稅率為房租的3%。

港府過去曾徵收酒店房租稅，但自2008年中起取消。

財政司司長陳茂波此前在財政預算案中已建議明年起恢復微收酒店房租稅，並期望政府在數年內可以回復收支平衡。

他當時估計，酒店房租稅每年可為政府帶來港幣11億元（下同，約新台幣44億元）收入，是穩定的收入來源，同時也不會對港人造成影響。

他表示，這番徵稅只占旅客在港消費額少於1%，不會影響旅客選擇香港作為旅遊目的地。

不過，星島日報今天報導，多名酒店及旅遊業界人士憂慮，徵收酒店房租稅會削弱香港吸引旅客的力度，其中酒店業主聯會執行總幹事徐英偉說，新收費會增加酒店的營運成本，從而影響本地酒店的競爭力。

他指出，香港鄰近多個國家及城市都在減稅或推出稅務優惠，以吸引旅客，香港卻徵收酒店房租稅，可能會「因小失大」。

不過，香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰說，本地3、4星級酒店每晚的房價約為600元，18元的酒店房租稅不會影響旅客的來港意欲。

近5年來，港府大部分時間出現財政赤字。有鑑於此，港府早前已公布調高大學學費，是27年來首次。

酒店 香港

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