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南京機場海關查獲「問題地圖冊」 指漏繪中國南海諸島

聯合報／ 大陸中心／即時報導
南京海關所屬南京祿口機場海關關員聲稱，日前查獲一本「問題地圖冊」。（圖／截自影片）
南京海關所屬南京祿口機場海關關員聲稱，日前查獲一本「問題地圖冊」。（圖／截自影片）

據江蘇揚子晚報報導，南京海關所屬南京祿口機場海關關員日前在對入境分離運輸行李物品進行查驗時，查獲「問題地圖冊」一本。

報導稱，該地圖冊存在錯繪阿克賽欽地區、藏南地區國界線，漏繪中國南海諸島、釣魚島、赤尾嶼等問題，「涉嫌危害我國國家統一、主權和領土完整」。目前，上述物品已被依法扣留。

中國大陸今年高度關注所謂的「問題地圖」。上海澎湃新聞報導，上海虹橋機場海關關員去年底在進境旅檢渠道，也查獲含有「問題地圖」及違背一個中國原則內容的書籍一本、地圖一份。

大陸海關稱，「正確的國家版圖是國家主權和領土完整的象徵。不符合中國公開地圖內容管理規定的印刷品和出版物，一律禁止印制和進出口。」

據央視新聞早前報導，大陸自然資源部地理信息管理司副司長吳劍鋒表示，「問題地圖」主要指與中國政治與外交主張不一致的地圖。如台灣在地圖上的表示違背一個中國原則；錯繪、漏繪台灣島、海南島、南海諸島、釣魚島及其附屬島嶼等；錯繪國界線將中國領土表示到國外；南海斷續線的表示不符合中國有關規定；錯將中國重要島嶼按其他國家主張名稱進行標註等。

吳劍鋒強調，「問題地圖」事關國家主權、安全和利益，大陸官方將繼續強化監管不留死角，對問題地圖「零容忍」。除印刷品和出版物，針對微博、微信公眾號以及調用地圖的App等地圖使用，也將同步加強跟蹤和監控。

南海 地圖 海關

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