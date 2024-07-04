聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸無人機 干擾馬祖航班起降

聯合報／ 記者蔡家蓁李人岳／連線報導

金廈海域局勢緊張，馬祖南竿機場前天上午出現大陸無人機干擾，無人機在機場附近飛行約廿分鐘後離去，立榮航空有二個航班因此延誤，共有二一○名旅客的行程受影響，這是馬祖首次因為大陸無人機靠近馬祖海域影響航班起降案例。

南竿機場主任翁丁煌表示，前天上午九時多，馬防部通知機場塔台，在距離南竿機場五浬（大約九點三公里）處有一架大陸無人機，塔台立即提醒準備降落的立榮航空班機注意。這是第一次有大陸無人機這麼靠近南竿機場，這架無人機大約在機場附近飛行約廿分鐘後離去，立榮班機之後才降落，較預定時間晚約三十分鐘，連帶造成之後起飛的另一個立榮航班也延誤。

民航局副局長林俊良說，民航局在松山機場、高雄機場都有裝設無人機防制偵測系統，提早發現並攔截，馬祖的機場並無相關設施，但目前可偵測無人機的防制設備距離約十公里，距離太遠不易偵測。

陸軍馬祖防衛指揮部昨也表示，前天上午九時許偵獲中共軍用無人機於防區周邊空域活動，因飛行路線接近民航機起降航道，為確保航安，立即通報南竿機場塔台處置。

另外，國防部公布最新中共解放軍台海周邊動態，從前天清晨六時至昨天清晨為止，偵獲共機廿二架次、共艦六艘次在台海周邊活動，其中共機廿架次逾越台海中線接近我北部、中部、西南和東南空域，同時有多架次疑似艦載直升機在鵝鑾鼻東北方九十六浬、西南方約四十四浬、西南西等方向海域活動。

南竿 松山機場 馬祖

延伸閱讀

台中無人機禁區共434處 上半年取締激增最高可罰30萬

攻烏幫凶？歐洲官員曝中國替俄羅斯開發攻擊型無人機

國內無人機註冊已逾4萬架 民航局盼新興領域採專案審核

福州踩線團離開馬祖 盼依文化醫療等主題組旅遊團

相關新聞

習近平再度會普亭：推動兩國合作沿既定軌道前進

正在哈薩克訪問並出席上合組織峰會的大陸國家主席習近平，3日與俄國總統普亭再度會見，這是兩人5月16日之後在短時間內第二次...

陸無人機 干擾馬祖航班起降

金廈海域局勢緊張，馬祖南竿機場前天上午出現大陸無人機干擾，無人機在機場附近飛行約廿分鐘後離去，立榮航空有二個航班因此延誤...

京台青年生活節 台青盼搭橋「傳達真實聲音」

大陸3日在北京舉辦「2024兩岸青年峰會」，期間北京台青也在主論壇會場旁的海淀公園，參與籌辦「2024京台青年生活節」，...

連勝文：兩岸應好來好往 互相刺激非正規方向

兩岸關係緊繃，率團前來參加兩岸青年峰會的國民黨副主席連勝文今天在北京表示，兩岸應好來好往，互相刺激對方、以各種動作表達敵...

習近平：中國支持哈薩克加入金磚國家

正在哈薩克訪問的中國國家主席習近平今天在當地表示，中國支持哈薩克加入「金磚合作機制」。「金磚合作機制」是中國對金磚國家的...

「新華社案」陸委會明赴立院報告 進度仍是「查明中」

陸委會與文化部4日上午將赴立法院報告並備詢，針對「新華社案」，陸委會在報告中提到，正會同文化部「就個案事實進行查明中」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。