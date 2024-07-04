陸無人機 干擾馬祖航班起降

金廈海域局勢緊張，馬祖南竿機場前天上午出現大陸無人機干擾，無人機在機場附近飛行約廿分鐘後離去，立榮航空有二個航班因此延誤，共有二一○名旅客的行程受影響，這是馬祖首次因為大陸無人機靠近馬祖海域影響航班起降案例。

南竿機場主任翁丁煌表示，前天上午九時多，馬防部通知機場塔台，在距離南竿機場五浬（大約九點三公里）處有一架大陸無人機，塔台立即提醒準備降落的立榮航空班機注意。這是第一次有大陸無人機這麼靠近南竿機場，這架無人機大約在機場附近飛行約廿分鐘後離去，立榮班機之後才降落，較預定時間晚約三十分鐘，連帶造成之後起飛的另一個立榮航班也延誤。

民航局副局長林俊良說，民航局在松山機場、高雄機場都有裝設無人機防制偵測系統，提早發現並攔截，馬祖的機場並無相關設施，但目前可偵測無人機的防制設備距離約十公里，距離太遠不易偵測。

陸軍馬祖防衛指揮部昨也表示，前天上午九時許偵獲中共軍用無人機於防區周邊空域活動，因飛行路線接近民航機起降航道，為確保航安，立即通報南竿機場塔台處置。

另外，國防部公布最新中共解放軍台海周邊動態，從前天清晨六時至昨天清晨為止，偵獲共機廿二架次、共艦六艘次在台海周邊活動，其中共機廿架次逾越台海中線接近我北部、中部、西南和東南空域，同時有多架次疑似艦載直升機在鵝鑾鼻東北方九十六浬、西南方約四十四浬、西南西等方向海域活動。