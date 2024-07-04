兩岸青年峰會 宋濤：續推動兩岸青年交流

二○二四兩岸青年峰會昨在北京召開，今年規格較去年提高，陸方由北京市委書記尹力、國台辦主任宋濤出席，國民黨副主席連勝文率團參加，前總統馬英九視訊致詞。宋濤致詞稱，大陸發布懲治「台獨」頑固分子的意見，為的是更好維護包括台灣青年在內的廣大台胞利益，呼籲兩岸青年做「反台獨」先峰。他並指大陸將持續推動兩岸青年交流。

馬英九透過視訊致詞，陸方介紹馬的頭銜為「前國民黨主席」。馬英九提到，這兩年率台灣青年到大陸訪問，也邀大陸青年回訪，獲全球華人高度重視，希望繼續推動兩岸青年交流，共創中華民族的美好未來。

連勝文指出，國民黨在九二共識及反台獨的共同政治基礎上，與大陸展開各種交流合作，是為兩岸能求同存異，多做一些有利雙方的事情，希望特別重視兩岸青年交流，一起推動中華民族復興。

宋濤就兩岸青年交流提出看法，包含要成為反對台獨分裂、推動兩岸融合發展、推動民族偉大復興的先鋒力量。

宋濤並稱，當前台獨勢力大肆鼓吹分裂謬論，試圖把台灣同胞特別是青年推向戰場，將帶來深重災難。近期大陸發布懲治「台獨」頑固分子意見，針對的是極少數「台獨」頑固分子。大陸始終秉持兩岸一家親，持續深化兩岸融合發展，率先和台灣同胞分享中國式現代化的發展機遇，為台灣同胞特別是台灣青年來大陸發展提供更多便利，持續推動兩岸青年交流。

二○二四兩岸青年峰會由大陸國台辦、教育部、全國青聯和北京市政府主辦，安排開幕式、論壇、台青實習就業宣介會、京台青年生活節和球類友誼賽、參訪等。藍營方面，還有國民黨青工總會長廖怡琇、高雄市議員李眉蓁等人出席。