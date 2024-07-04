中菲馬尼拉磋商 推南海局勢降溫

中國大陸與菲律賓在南海衝突升高之際，雙方「副外長」官員二日在馬尼拉舉行「南海問題雙邊磋商機制（BCM）第九次會議」，大陸要求菲律賓同陸方共同管控好仁愛礁局勢，推動海上局勢趨緩降溫，促中菲關係止跌企穩。菲律賓官員表示，菲律賓和中方已同意在南海「緩解緊張局勢」。

美國之音報導，菲國和大陸官員二日在馬尼拉舉行會談。菲律賓外交部表示，注意到最近在南海的事件，雙方承認有必要恢復信任，重建信心，並創造有利於富有成效對話和互動的條件。菲方還稱，雙方已同意考慮菲國海岸防衛隊跟陸方海警之間的合作，還有科學合作的框架。

菲國外交部聲明指出，對於制定管理海上局勢的措施，有實質進展，但雙方顯著的歧見仍然存在。

大陸外交部邊海司發布，上述會議由大陸副外長陳曉東與菲律賓副外長拉札羅共同主持，雙方就南海形勢特別是管控仁愛礁局勢「坦誠、建設性地交換了意見」。出席會議的代表涵蓋雙方外交、國防、自然資源、海警等部門。

大陸重申對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，敦促菲方立即停止海上侵權挑釁行徑，切實遵守「南海各方行為宣言」各項規定，回到通過對話協商妥處分歧的正軌，同大陸共同管控好仁愛礁局勢，推動海上局勢趨緩降溫，推動中菲關係止跌企穩。

據指出，雙方還就完善涉海溝通機制，促進兩國海警對話、推動海洋科技環保等合作進行了交流。雙方認為維護南海和平穩定符合中菲雙方利益，也是地區國家的共同目標，同意繼續通過BCM等機制保持對話協商，管控矛盾分歧。

資料顯示，大陸與菲律賓南海問題雙邊磋商機制會議於去年三月進行疫情以來首度實體面對面會議，當時達成「十餘項共識和成果」；而上次舉行是今年一月，當時雙方重申「南海爭議不是雙邊關係的全部」，不過南海爭端仍持續升高。

此外，就大陸公民在菲律賓被綁架遇害事件，央視報導，菲律賓警方尚未確認作案動機，但在與大陸駐菲律賓大使館協調後，菲國反綁架局已開始調查此案，並已掌握涉及案件的相關人員線索。陸方敦促菲方加大辦案力度，盡快緝拿並嚴懲兇手。