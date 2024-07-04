習普會談 聚焦反西方聯盟

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸國家主席習近平2日抵達哈薩克展開今年第2度出訪，他在參加上合組織峰會前，與哈薩克總統托卡耶夫會談時指出，無論國際形勢如何變化，大陸堅定推進全方位合作，雙方強調維護政治安全意義重大。央視報導，當地時間3日下午，習近平在哈薩克會見俄羅斯總統普亭。這是習、普兩人一個半月以來第二度會談。

法新社報導，普亭和習近平在哈薩克的上合組織峰會將尋求強化反西方聯盟，並在戰略位置重要的中亞地區施加影響力。中亞對中國一帶一路倡議極為重要，該地區天然資源豐富，對中歐陸路貨物運輸十分重要。

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫在普亭抵達哈薩克前告訴俄國媒體，俄方相信上合組織和金磚國家是新世界秩序的主要支柱，是在全球事務打造真正多邊主義脈絡下的火車頭。

央視報導，習近平與托卡耶夫3日分別進行小範圍、大範圍會談，習近平稱，中方將永遠是哈方可倚重和信賴的好鄰居好夥伴，願同哈方繼續加強天然氣等傳統能源合作，拓展太陽能與風電等新能源合作。習還稱，支持哈薩克加入金磚合作機制，在國際舞台上發揮中等強國作用。會談後，兩人簽署聯合聲明，並見證交換經貿、互聯互通等領域數十項合作文件。

央視 普亭 習近平

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