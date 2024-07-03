義大利退出一帶一路後 首位部長訪問中國
義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）4至6日將訪問北京，這是義大利退出「一帶一路」倡議後，首位義國部長訪中。歐盟擬對中國電動車加徵關稅的議題，成為關注焦點。
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將於7月底訪問中國，烏索此行也被視為替梅洛尼訪問鋪路，中義是否將達成新的投資協議或貿易合作架構，引起輿論探討。
義大利企業暨製造部發布新聞稿指出，此次訪問目的是促進中義關係平衡，為兩國產業新方向奠定基礎。
歐盟計劃從7月4日起對進口中國電動汽車加徵最高38.1%的臨時關稅，引起中國高度反彈，歐盟各國則對此意見不一，德國持保留態度，法國、義大利、西班牙等國支持，因此電動車關稅問題勢必成為此次中義雙邊會談焦點。
義大利企業暨製造部表示，電動車、綠能、智慧財產權、中小企業合作都會是此次雙邊會談觸及的領域。
義大利企業暨製造部長烏索將與中國工業和信息化部長金壯龍會晤，並與許多中國工業重要代表舉行會議，包括中國城市工業集團董事長顧一峰、奇瑞汽車董事長尹同躍、明陽總裁張傳偉、濰柴董事長譚旭光等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言