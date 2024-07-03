京台青年生活節 台青盼搭橋「傳達真實聲音」

大陸3日在北京舉辦「2024兩岸青年峰會」，期間北京台青也在主論壇會場旁的海淀公園，參與籌辦「2024京台青年生活節」，現場設有33個來自兩岸的攤位，幫助大陸民眾和來訪的台青，了解彼此的生活、文化。台青李偉國坦言，大陸懲治「台獨」頑固分子意見發布後，大家多少還是有些疑慮，作為在陸發展的台青，應該發揮橋梁紐帶作用，傳達真實的聲音。

本次「2024京台青年生活節」以「灣Day in 北京」為口號，是第二年在「2024兩岸青年峰會」同期舉辦，於7月3到7日在北京海淀公園登場。

相較去年，本次生活節時間從3天增至5天，並從購物中心轉戰到大型公園，方便大陸民眾，以及來北京參加峰會的台灣青年體驗兩地的文化風情，除了邀請旺旺、康師傅、統一等大型台資企業設攤，也有台灣雜貨、寶島美食小吃、特色台灣茶、美食柑仔店、咖啡等19個台灣攤位，和大陸的國圖文創、圓明園、看見非遺等文創類攤位。

協助籌劃生活節的台青、華灿工場（北京）科技發展有限公司董事長李偉國說，希望藉此機會，讓大家了解台灣青年在北京的生活感受，因此今年還安排三太子互動、電音晚會、周末樂隊等，同時也邀請北京青年透過大陸攤位參與進來，促進兩岸青年的相互了解，讓北京青年了解台灣，也讓台灣青年了解北京、瞭解已經在北京的台灣人。

對於近期大陸發布懲治「台獨」頑固分子意見後，陸委會調升赴陸旅遊警示，李偉國坦言，大家會有一些疑慮，因此他作為在大陸發展超過八年的台灣人，更有責任做好橋梁紐帶，傳達真實的聲音，例如若有台灣青年想要往外發展，北京可能是一個很好的選擇。他舉例，台灣文創很有特色，這幾年北京發展的也很不錯，市場廣大，可以交流合作。

在北京創業共享人力平台的「 小包智工」創辦人兼首席運營官徐韜，已連續多年參加「2024兩岸青年峰會」，他在參會期間受訪時也表示，雖兩岸政局有些緊張，但青年交流不應該被政治影響，尤其民間交流本身無論如何都是好事。