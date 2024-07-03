習近平再度會普亭：推動兩國合作沿既定軌道前進

正在哈薩克訪問並出席上合組織峰會的大陸國家主席習近平，3日與俄國總統普亭再度會見，這是兩人5月16日之後在短時間內第二次碰面，據指出，習近平稱呼普亭為「親愛的朋友」，習近平還表示雙方正推動兩國各領域合作，沿著既定軌道穩步前進。

俄羅斯衛星通訊社報導，習普二人是在麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）的會議大廳進行會面，普亭（Vladimir Putin）談到了雙方貿易的積極發展態勢，並感謝大陸在他最近訪問期間給予的熱情接待。習近平則在談話中首先稱普亭為「親愛的朋友」。

普亭表示，俄中兩國正在穩步落實2030年前經濟合作發展規劃。

綜合港媒和外電消息，習近平稱很高興再次會面，在重要多邊場合會見是良好傳統，也是中俄關係高水平的體現。習近平還提到，今年5月普亭成功對中國大陸進行國是訪問，在中俄建交75周年的重要歷史節點，共同為兩國關係下一步發展作出重要規劃和部署。當前雙方正在全面落實兩人達成的各項共識，推動兩國各領域合作，沿著既定軌道穩步前進。

習近平強調，面對變亂交織的國際形勢和外部環境，雙方要繼續秉持世代友好的初心，堅守造福人民的恆心，不斷弘揚中俄關係的獨特價值，為維護兩國正當權益，捍衛國際關係基本準則作出努力。

此前，普亭甫於今年5月到訪大陸，他在5月16日依序與習近平舉行小範圍會談、大範圍會談、小範圍會晤（中南海），「就烏克蘭危機問題深入交換了意見」，並發表聯合聲明，強調雙方關係處於歷史最好水平，並指出發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係符合兩國和兩國人民的根本利益，「並非權宜之計，不受一時一事影響，具有強大的內生動力和獨立價值」。雙方反對任何阻撓兩國關係正常發展，干涉兩國內部事務，限制兩國經濟、技術、國際空間的企圖。