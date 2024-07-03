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中共三中全會傳將改革消費稅 擴大徵收分稅給地方

中央社／ 台北3日電

中國地方財政亮紅燈之際，市場近日盛傳，15日召開的中共三中全會將推出規模上兆元級的消費稅改革，擴大高端消費徵稅範圍，並將徵收的消費稅逐步下劃給地方。有券商估計，地方政府可望增加稅收6個百分點。

消費稅是中國前4大稅種之一，2023年收入人民幣1兆6118億元（約新台幣7.24兆元），占中國整體稅收8.9%，也是目前4大稅收中尚未實行中央與地方共用的稅種。

綜合證券時報網、金融界等陸媒報導，中共20屆三中全會將於15至18日召開，昨天股市收盤後，消費稅傳聞突然再度在各大投資群傳播。有消息稱，傳聞兆元級消費稅改革將近，奢侈品、高檔服務或率先試點。

今天消費概念股在陸港股突然集體反彈，零售、免稅領漲。此前因為海南免稅商品銷售額大減而重挫的免稅龍頭中國中免集團，不但在A股漲停鎖死，在港股也大漲13%。

今年以來，官媒、學者相繼發文提到消費稅改革。中國審計署6月向全國人大常委會第十次會議作出審計工作報告，在深化重點領域改革方面，報告提出「謀劃新一輪財稅體制改革，完善中央與地方財政事權和支出責任劃分」。

當前中國消費稅主要來自於煙草（43.4%）、石油燃料（33%）、汽車（7%）、酒（4.6%）。

報導指出，近年來關於進一步改革消費稅的呼聲很高，其中一個原因是現行的「消費稅暫行條例」最後一次修訂是在2008年，部分條款已不適應當前市場環境，比如，針對高檔甚至奢侈消費品的稅目不足，大量奢侈消費品和消費行為如私人飛機、馬術、高檔會所娛樂休閒等未納入消費稅徵收範圍。

目前中國消費稅是收入完全歸屬於中央政府的中央稅，其稅收主要在生產環節由生產方所在地主管稅務機關繳納。所謂消費稅下劃，便是由過去完全歸屬於中央，將部分比例或部分稅目的消費稅劃給地方政府。

中國國泰君安證券認為，消費稅的改革方向已經是「明牌」，主要是擴大徵稅範圍，以及後移徵稅環節並逐步下劃給地方，並在此過程中伴隨稅率的相應調整。

銀河證券認為，根據估算，假設消費稅改革中全部稅種徵收環節後移，並按50%比例下劃地方，將分別增加東、中、西、東北地區省份稅收收入3308億元、1560億元、1593億元、500億元。

光大證券測算，假設菸、酒和其他分類的消費稅，中央和地方各分成50%；成品油分配給地方20%；小汽車地方分成為100%。在以上分配比例，採用2023年的基數，當年實現消費稅收入約1.6兆元，則預計地方增加稅收超過7000億元，拉動地方財政收入約6個百分點。

不過報導也提到，去年以來，市場對於消費的預期逐漸下降，而從財政數據來看，個人所得稅增幅也是逐漸下滑。在收入預期和消費預期同時下滑的背景下，消費稅改革會帶來多大影響，還需要關注。

中共 消費稅 港股

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