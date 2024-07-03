快訊

幾秒內就消失...桃園高中生溺水失蹤 救援隊架探照燈黑夜中持續搜救

管碧玲打破沉默！我漁船遭扣押 籲陸方依程序儘速放船放人

NBA／詹姆斯與子同隊！續留湖人「2年頂級合約」價碼曝光

在台港人關心移民審查標準 陸委會強調政策延續

中央社／ 台北3日電

新政府上任後，不少在台港人關心港人移民的政策及審查標準會否改變。對此，陸委會藉今日出席關懷新住民座談時強調，政府政策有延續性，策進會也成立交流辦公室提供居留、定居諮詢輔導。

台港經濟文化合作策進會（策進會）晚間發布新聞稿表示，陸委會與策進會今天出席內政部移民署「到府關懷、宅配愛」聯合訪視活動，與移居桃園市的香港新住民座談交流，並且解答關於居留、定居政策相關問題。

陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟表示，政府非常重視移居來台的港澳居民生活適應情形，持續舉辦座談等多元活動，提供諮詢及輔導服務。與會港人則分享，喜愛台灣的人情味、包容心及舒適的生活環境，並感謝政府的關心及協助，盼日後能多參與新住民的相關活動，交流生活經驗及相互扶持，努力經營台灣新家園。

以依親來台、從事設計業的李先生表示，自香港移居來台一年半，非常喜歡台灣的人情味及居住環境，為融入台灣社會，他成立在台港人群組及舉辦聚會交流，並參與新住民團體活動，結識來自各國的新住民朋友，也讓生活更豐富多元。

自幼自香港移居來台的潘先生，與太太婚後育有2女，小女兒咪咪不幸罹患罕病腦癌逝世，為了走出傷痛及紀念已故小女兒，潘先生和太太一起經營港式餐飲，除以兩個女兒的名字為餐廳命名，並陳列小女兒生前畫作及潘先生的收藏，裝潢充滿香港懷舊及復古風情。潘先生也將餐廳收入捐獻給慈善團體，盼行有餘力能幫助更多人。

兩人均提及，有香港朋友關心新政府對港人移民的政策及審查標準會否改變，魏淑娟說明，政府的政策有延續性，歡迎並珍視每一位有心來台發展的新住民朋友。台港經濟文化合作策進會特別成立「台港服務交流辦公室」，設有諮詢專線，提供港澳朋友居留、定居的諮詢輔導服務。

除了對於自己的生活感到滿意外，也有來台港人提到，台灣的環境適合「毛小孩」生活。

以投資來台、從事廣告業的張先生，3年前與太太及4隻寵物狗一起自香港移居台灣。他表示台灣的生活環境對寵物非常友善，除了可以帶寵物一起上街購物，寵物身體不適時，也能得到獸醫關懷備至的診療服務，讓他們深刻感受到台灣的人情味與包容心。

新住民 朋友 香港

延伸閱讀

主掌香港上海商銀17年！行政總裁郭錫志退休 76歲繼任者出爐

我方漁船越界還推給海巡署？新黨主席吳成典：陸委會不能處理就下台

「新華社案」陸委會明赴立院報告 進度仍是「查明中」

香港初選案罪成者減刑答辯：從未對港人失去信心

相關新聞

習近平再度會普亭：推動兩國合作沿既定軌道前進

正在哈薩克訪問並出席上合組織峰會的大陸國家主席習近平，3日與俄國總統普亭再度會見，這是兩人5月16日之後在短時間內第二次...

連勝文：兩岸應好來好往 互相刺激非正規方向

兩岸關係緊繃，率團前來參加兩岸青年峰會的國民黨副主席連勝文今天在北京表示，兩岸應好來好往，互相刺激對方、以各種動作表達敵...

習近平：中國支持哈薩克加入金磚國家

正在哈薩克訪問的中國國家主席習近平今天在當地表示，中國支持哈薩克加入「金磚合作機制」。「金磚合作機制」是中國對金磚國家的...

「新華社案」陸委會明赴立院報告 進度仍是「查明中」

陸委會與文化部4日上午將赴立法院報告並備詢，針對「新華社案」，陸委會在報告中提到，正會同文化部「就個案事實進行查明中」，...

習近平一通電話能結束俄烏戰爭？毛寧：與各方保持溝通

在大陸國家主席習近平將與俄羅斯總統普亭會面前夕，彭博報導，芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）稱「中方領導人...

共軍無人機首次干擾無偵測系統的南竿機場 2航班210名旅客延誤

馬祖南竿機場昨天上午首次出現中國無人機干擾，無人機在機場附近飛行約20分鐘後離去，立榮航空有2個航班因此延誤，來回共有2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。