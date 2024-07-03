在台港人關心移民審查標準 陸委會強調政策延續

新政府上任後，不少在台港人關心港人移民的政策及審查標準會否改變。對此，陸委會藉今日出席關懷新住民座談時強調，政府政策有延續性，策進會也成立交流辦公室提供居留、定居諮詢輔導。

台港經濟文化合作策進會（策進會）晚間發布新聞稿表示，陸委會與策進會今天出席內政部移民署「到府關懷、宅配愛」聯合訪視活動，與移居桃園市的香港新住民座談交流，並且解答關於居留、定居政策相關問題。

陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟表示，政府非常重視移居來台的港澳居民生活適應情形，持續舉辦座談等多元活動，提供諮詢及輔導服務。與會港人則分享，喜愛台灣的人情味、包容心及舒適的生活環境，並感謝政府的關心及協助，盼日後能多參與新住民的相關活動，交流生活經驗及相互扶持，努力經營台灣新家園。

以依親來台、從事設計業的李先生表示，自香港移居來台一年半，非常喜歡台灣的人情味及居住環境，為融入台灣社會，他成立在台港人群組及舉辦聚會交流，並參與新住民團體活動，結識來自各國的新住民朋友，也讓生活更豐富多元。

自幼自香港移居來台的潘先生，與太太婚後育有2女，小女兒咪咪不幸罹患罕病腦癌逝世，為了走出傷痛及紀念已故小女兒，潘先生和太太一起經營港式餐飲，除以兩個女兒的名字為餐廳命名，並陳列小女兒生前畫作及潘先生的收藏，裝潢充滿香港懷舊及復古風情。潘先生也將餐廳收入捐獻給慈善團體，盼行有餘力能幫助更多人。

兩人均提及，有香港朋友關心新政府對港人移民的政策及審查標準會否改變，魏淑娟說明，政府的政策有延續性，歡迎並珍視每一位有心來台發展的新住民朋友。台港經濟文化合作策進會特別成立「台港服務交流辦公室」，設有諮詢專線，提供港澳朋友居留、定居的諮詢輔導服務。

除了對於自己的生活感到滿意外，也有來台港人提到，台灣的環境適合「毛小孩」生活。

以投資來台、從事廣告業的張先生，3年前與太太及4隻寵物狗一起自香港移居台灣。他表示台灣的生活環境對寵物非常友善，除了可以帶寵物一起上街購物，寵物身體不適時，也能得到獸醫關懷備至的診療服務，讓他們深刻感受到台灣的人情味與包容心。