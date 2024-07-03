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連勝文：兩岸應好來好往 互相刺激非正規方向

中央社／ 北京3日電
國民黨副主席連勝文3日率團出席北京兩岸青年峰會，並在開幕式上致辭，呼籲兩岸青年一起推動中華民族未來的復興。聯合報系記者陳政錄／攝影
國民黨副主席連勝文3日率團出席北京兩岸青年峰會，並在開幕式上致辭，呼籲兩岸青年一起推動中華民族未來的復興。聯合報系記者陳政錄／攝影

兩岸關係緊繃，率團前來參加兩岸青年峰會的國民黨副主席連勝文今天在北京表示，兩岸應好來好往，互相刺激對方、以各種動作表達敵意不是兩岸發展的正規方向。

「2024兩岸青年峰會」3日上午在北京中關村國際創新中心揭幕，連勝文在開幕式後接受兩岸媒體訪問時，談到了年初金門漁船案以來兩岸的互動情況。

對於大陸委員會調升中國大陸以及香港澳門旅遊警示為橙色燈號，連勝文說，任何無助於兩岸交流和友好氣氛的作為都是不必要的。

他說：「大家好來好往，大家都開開心心過日子，這樣是比較好。互相去刺激對方，互相以各種動作來表達敵意，這其實不是兩岸交流的正規方向。」

對於有澎湖漁船昨晚在金門外海捕撈遭中國海警登檢並帶回，連勝文表示遺憾，認為可能是今年2月金門漁船案之後所延續的連串現象；不論是先前不幸往生的中國大陸漁民，或是昨晚的澎湖漁船船員，希望兩岸都能以人道立場來處理問題，真正做些對雙方都有益的事，讓不幸、不愉快的事情盡快落幕。

連勝文還強調，任何具有敵意的作為都不是好事情，「讓大家都能以正常的方式來互動交往，這是對兩岸多數人都是好的事情」。

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚遭中國海警登檢扣押。海巡署今天表示，事發地點確實在中方水域內、台灣限制水域外，後續將會透過陸委會循兩岸管道溝通。

澎湖 連勝文 金門

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